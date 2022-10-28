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Банк "Открытие" продолжает повышать ставки по вкладам

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" повысил ставки по краткосрочным и среднесрочным депозитам "Надежный" и "Надежный партнер". Повышение составило в среднем от 0,5 до 1 процентного пункта.

Новая максимальная ставка с выплатой процентов в конце срока по шестимесячному вкладу "Надежный" составляет 7,4% годовых, по трехмесячному вкладу - 7,2%.

Максимальная доходность для клиентов банка, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, по вкладу "Надежный партнер" увеличена до 7,6% годовых при размещении средств на шесть месяцев и получении процентов в конце срока. Ставка по трехмесячному вкладу установлена на уровне 7,4% годовых.

11 октября банк "Открытие" повысил ставки по рублевым вкладам сроком от шести месяцев и выше. Для новых сберегателей* по депозиту "Первый" доходность достигает 8,5% годовых на сроке в один год при получении процентов в конце срока. Максимальная ставка при размещении средств на один год, которой могут воспользоваться клиенты банка, получающие зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, установлена на уровне 8% годовых (вклад "Надежный партнер"), базовая ставка по продукту - 7,8% (вклад "Надежный").

Более подробно с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка.

* клиенты, у которых на 31 августа 2022 года в "Открытии" на вкладах и накопительных счетах было размещено не более 50 тысяч рублей.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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