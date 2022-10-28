АО "Транснефть - Приволга" осуществило выпуск порядка 125 тыс. штук молоди сазана и толстолобика в Саратовское водохранилище на территории Самарской области.

Экологические мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошли в течение двух дней в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия производственных объектов. На их финансирование компания направила около 1 млн рублей.

По заказу АО "Транснефть - Приволга" почти 123 тыс. сеголеток сазана и 1,9 тыс. молоди толстолобика были выращены рыбоводными компаниями в специальных прудах до достижения веса, достаточного для выпуска в водоемы — 20-25 г. Места выпуска определили представители Средневолжского территориального управления Росрыболовства с учётом факторов, обеспечивающих высокую выживаемость.

Молодь была доставлена из рыбоводных хозяйств специализированным транспортом, ее удовлетворительное состояние подтвердили представители Росрыболовства, которые присутствовали на мероприятиях по зарыблению.

Восполнение биологических водных ресурсов осуществляется в рамках проводимых мероприятий, в том числе строительства, реконструкции, капитального ремонта производственных объектов, а также учебно-тренировочных занятий, в зоне ответственности всех районных нефтепроводных управлений АО "Транснефть - Приволга".

Подобные мероприятия являются частью реализации экологической политики ПАО "Транснефть", они направлены на поддержание видового разнообразия биоресурсов в регионах, где компания ведет деятельность.