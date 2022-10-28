АО "Транснефть - Приволга" осуществило выпуск порядка 125 тыс. штук молоди сазана и толстолобика в Саратовское водохранилище на территории Самарской области.
Экологические мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошли в течение двух дней в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия производственных объектов. На их финансирование компания направила около 1 млн рублей.
По заказу АО "Транснефть - Приволга" почти 123 тыс. сеголеток сазана и 1,9 тыс. молоди толстолобика были выращены рыбоводными компаниями в специальных прудах до достижения веса, достаточного для выпуска в водоемы — 20-25 г. Места выпуска определили представители Средневолжского территориального управления Росрыболовства с учётом факторов, обеспечивающих высокую выживаемость.
Молодь была доставлена из рыбоводных хозяйств специализированным транспортом, ее удовлетворительное состояние подтвердили представители Росрыболовства, которые присутствовали на мероприятиях по зарыблению.
Восполнение биологических водных ресурсов осуществляется в рамках проводимых мероприятий, в том числе строительства, реконструкции, капитального ремонта производственных объектов, а также учебно-тренировочных занятий, в зоне ответственности всех районных нефтепроводных управлений АО "Транснефть - Приволга".
Подобные мероприятия являются частью реализации экологической политики ПАО "Транснефть", они направлены на поддержание видового разнообразия биоресурсов в регионах, где компания ведет деятельность.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее