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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" выпустило молодь рыбы в Саратовское водохранилище

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" осуществило выпуск порядка 125 тыс. штук молоди сазана и толстолобика в Саратовское водохранилище на территории Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Экологические мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов прошли в течение двух дней в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия производственных объектов. На их финансирование компания направила около 1 млн рублей.

По заказу АО "Транснефть - Приволга" почти 123 тыс. сеголеток сазана и 1,9 тыс. молоди толстолобика были выращены рыбоводными компаниями в специальных прудах до достижения веса, достаточного для выпуска в водоемы — 20-25 г. Места выпуска определили представители Средневолжского территориального управления Росрыболовства с учётом факторов, обеспечивающих высокую выживаемость.

Молодь была доставлена из рыбоводных хозяйств специализированным транспортом, ее удовлетворительное состояние подтвердили представители Росрыболовства, которые присутствовали на мероприятиях по зарыблению.

Восполнение биологических водных ресурсов осуществляется в рамках проводимых мероприятий, в том числе строительства, реконструкции, капитального ремонта производственных объектов, а также учебно-тренировочных занятий, в зоне ответственности всех районных нефтепроводных управлений АО "Транснефть - Приволга".

Подобные мероприятия являются частью реализации экологической политики ПАО "Транснефть", они направлены на поддержание видового разнообразия биоресурсов в регионах, где компания ведет деятельность.

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