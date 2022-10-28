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Экология Общество

Экомобиль ГК "Эковоз" принимает просроченные лекарства на утилизацию

ТОЛЬЯТТИ. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 31 октября (понедельник) вопрос многих жителей Тольятти и Самары об утилизации лекарственных веществ решен. Благодаря сотрудничеству ГК "Эковоз" с АНО ЭКИТ токсикологически опасные отходы (антибиотики, гормональные, противовоспалительные и другие препараты) перестанут загрязнять воду и землю и становиться причиной отравления живых организмов.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Перебирайте домашние аптечки и приносите просроченные лекарства к пунктам остановок экомобилей в Тольятти и Самаре. С расписанием и маршрутом вы можете познакомиться здесь ekovoz.ru/deal/мобильный-пункт-раздельного-сбора/.

Принимаются: таблетки, капсулы, сборы, порошки, драже, гранулы.

Не принимаются: шприцы, системы, вата, бинты, капельницы, биоматериалы, маски, перчатки, ампулы, лекарства в стекле.

Акция по сбору лекарственных веществ запущена в тестовом режиме и будет работать с 31.10.2022 по 15.01.2023.

Гид потребителя

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