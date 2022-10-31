В Ставропольском районе может появиться хранилище CO₂

Для строительства и эксплуатации хранилища диоксида углерода (CO₂) в целях сокращения выбросов парниковых газов изучается участок в Ставропольском районе Самарской области, сообщили в департаменте по недропользованию по ПФО.

Лицензию на изучение недр Большеполянского участка получило московское ООО "Корпорация Альт-Карбон" в конце августа этого года. Компании дается пять лет, чтобы собрать необходимую информацию для обоснования строительства и эксплуатации хранилища диоксида углерода. Затем материалы отправят на государственную экспертизу, по итогам которой будет приниматься решение о строительстве хранилища.

Всего для этой цели Роснедра на сегодня выдало восемь лицензий на участки недр в Ярославской, Вологодской, Тюменской, Самарской, Тверской, Рязанской областях и в Чувашской республике, а также в Республике Татарстан.

Кроме того, с аналогичным целевым назначением выдано две лицензии отделом геологии и лицензирования департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"В настоящее время в Роснедра на рассмотрении находятся заявки на получение права пользования участками недр, расположенными в Рязанской, Владимирской, Вологодской и Омской областях", - добавили в агентстве.