16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Ставропольском районе может появиться хранилище CO₂ Самарская область участвует в акции по сбору макулатуры #БумБатл "Пятерочка" объединила соседей более чем в 50 городах В Жигулевском заповеднике начались съемки фильма В Новокуйбышевске на центральной площади высадят ели

Экология Общество

В Ставропольском районе может появиться хранилище CO₂

ТОЛЬЯТТИ. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 57
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Для строительства и эксплуатации хранилища диоксида углерода (CO₂) в целях сокращения выбросов парниковых газов изучается участок в Ставропольском районе Самарской области, сообщили в департаменте по недропользованию по ПФО.

Фото: microbius.ru

Лицензию на изучение недр Большеполянского участка получило московское ООО "Корпорация Альт-Карбон" в конце августа этого года. Компании дается пять лет, чтобы собрать необходимую информацию для обоснования строительства и эксплуатации хранилища диоксида углерода. Затем материалы отправят на государственную экспертизу, по итогам которой будет приниматься решение о строительстве хранилища.

Всего для этой цели Роснедра на сегодня выдало восемь лицензий на участки недр в Ярославской, Вологодской, Тюменской, Самарской, Тверской, Рязанской областях и в Чувашской республике, а также в Республике Татарстан.

Кроме того, с аналогичным целевым назначением выдано две лицензии отделом геологии и лицензирования департамента по недропользованию по Уральскому федеральному округу по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"В настоящее время в Роснедра на рассмотрении находятся заявки на получение права пользования участками недр, расположенными в Рязанской, Владимирской, Вологодской и Омской областях", - добавили в агентстве.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Корпорация Альт-Карбон" зарегистрировано в Москве в 2021 г. с уставным капиталом 10 млн рублей. Собственниками компании являются Александр Борисов (15%) и Андрей Романов (85%). В сентябре из состава учредителей вышло ООО "УК "КорСарНефть", которое ранее принадлежало Леониду Шнайдерману.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:36 ООО "Газпром трансгаз Самара" возьмет под патронат особо охраняемые природные территории

Главное, дело.

Наталья Валериевна Якунина 23 ноября 2021 06:13 Сергей Симак: Последствия пандемии должны благотворно отразиться на экологии

Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Владимир безфамильный 25 мая 2018 15:06 Для самарских рыболовов-любителей введены суточные нормы добычи водных биоресурсов

А можно за сети уголовную ответственность ввести?

Дмитрий Лакоценин 21 мая 2018 08:11 За день из рек области подняли более 300 браконьерских сетей

Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6