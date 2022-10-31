Педагоги из "Наяновки" пожаловались, что не могут получить пенсию по выслуге лет

Педагоги из "Академии для одаренных детей (Наяновой)" пожаловались депутату Госдумы Александру Хинштейну на возникшие трудности с получением пенсий по выслуге лет.

"Учителя сообщили про отказ ПФР в назначении досрочной пенсии по выслуге лет педагогам "Академии для одаренных детей "Наяновой" по причине того, что у образовательного учреждения нет кода льготы. Но, несмотря на это, до 2020 года педагоги, уходя на пенсию, посредством решения суда могли получить право на досрочную пенсию в связи со статусом высшего учебного учреждения. С 2020 года учреждение упразднили, поэтому суд отклоняет иски работников", — рассказали в пресс-службе парламентария.

Как отметили на приеме граждан сами педагоги, ранее они выигрывали процессы в районных судах. Но в этом году в апелляционной инстанции решения были отменены.

"Нам отказывают в получении пенсии по выслуге лет по сути из-за технических нюансов в названии учебного учреждения. Среди нас есть и победители различных педагогических конкурсов, а когда дело дошло до выплат пенсий, получаются будто мы не педагоги", — разводят руками учителя.

Парламентарий обещал помочь разобраться в ситуации.