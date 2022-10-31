Педагоги из "Наяновки" пожаловались, что не могут получить пенсию по выслуге лет

Педагоги из "Академии для одаренных детей (Наяновой)" пожаловались депутату Госдумы Александру Хинштейну на возникшие трудности с получением пенсий по выслуге лет.
"Учителя сообщили про отказ ПФР в назначении досрочной пенсии по выслуге лет педагогам "Академии для одаренных детей "Наяновой" по причине того, что у образовательного учреждения нет кода льготы. Но, несмотря на это, до 2020 года педагоги, уходя на пенсию, посредством решения суда могли получить право на досрочную пенсию в связи со статусом высшего учебного учреждения. С 2020 года учреждение упразднили, поэтому суд отклоняет иски работников", — рассказали в пресс-службе парламентария.
Как отметили на приеме граждан сами педагоги, ранее они выигрывали процессы в районных судах. Но в этом году в апелляционной инстанции решения были отменены.
"Нам отказывают в получении пенсии по выслуге лет по сути из-за технических нюансов в названии учебного учреждения. Среди нас есть и победители различных педагогических конкурсов, а когда дело дошло до выплат пенсий, получаются будто мы не педагоги", — разводят руками учителя.
Парламентарий обещал помочь разобраться в ситуации.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.