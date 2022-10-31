При поддержке нацпроекта в городе Похвистнево отремонтировали участок главной дороги

В Похвистневском районе Самарской области ввели в эксплуатацию участок дороги Самара-Бугуруслан, км 158+000 - км 161+200, отремонтированный на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги".
Участок региональной дороги расположен в границах города Похвистнево, проходит по территории двух микрорайонов, обеспечивает проезд общественного транспорта и межмуниципальных маршрутов, выезд к границе с Оренбургской областью. Материал для ремонта дороги начали завозить в марте. К работам непосредственно на объекте приступили в апреле. Все работы велись в строгом соответствии с графиком, объект введен в эксплуатацию в срок по контракту.
Специалисты укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы, восстановили кромки существующего покрытия и дорожную одежду. Асфальтобетонное покрытие уложили двухслойное. Для нижнего слоя использовали крупнозернистый асфальт А 32 НН, а для верхнего — марки ЩМА-16 ВН. Эти виды стройматериалов хорошо зарекомендовали себя в процессе эксплуатации отремонтированных дорог.
Кроме того, в нормативное состояние привели два моста: через Суходол на км 159+885 и через реку Камышла на км 161+540.
Напомним, трасса Самара-Бугуруслан является одним из опорных направлений в сторону Оренбургской области, протяженностью 158,9 км в границах Самарской области и проходит через 5 муниципальных районов. На средства дорожного нацпроекта, с 2017 года в нормативное состояние приведено более 127 км (80% от протяжённости).
Отметим, национальным проектом "Безопасные качественные дороги" поставлена задача довести уровень нормативного состояния региональных автомобильных дорог к 2024 году до 50%.
В текущем году регион получил дополнительно 2,25 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию дорожной сети, что позволило привести к нормативным требованиям 43,1% дорог регионального и межмуниципального значения.
"Несмотря на все сложности, вызовы, с которыми пришлось сегодня столкнуться нашей стране и нашему региону, мы намереваемся в текущем году выполнить обязательства по реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, в том числе справиться со строительством дорожной инфраструктуры. Настроены сохранить взятые регионом опережающие темпы работ и выполнить поставленные задачи. От этого зависит развитие нашего региона и благосостояние жителей Самарской области", — подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время осенней рабочей поездки в Москву.
30.10.2022.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?