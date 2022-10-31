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Дорожное строительство Транспорт и связь

При поддержке нацпроекта в городе Похвистнево отремонтировали участок главной дороги

ПОХВИСТНЕВО. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистневском районе Самарской области ввели в эксплуатацию участок дороги Самара-Бугуруслан, км 158+000 - км 161+200, отремонтированный на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги".

 

Участок региональной дороги расположен в границах города Похвистнево, проходит по территории двух микрорайонов, обеспечивает проезд общественного транспорта и межмуниципальных маршрутов, выезд к границе с Оренбургской областью. Материал для ремонта дороги начали завозить в марте. К работам непосредственно на объекте приступили в апреле. Все работы велись в строгом соответствии с графиком, объект введен в эксплуатацию в срок по контракту.
Специалисты укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы, восстановили кромки существующего покрытия и дорожную одежду. Асфальтобетонное покрытие уложили двухслойное. Для нижнего слоя использовали крупнозернистый асфальт А 32 НН, а для верхнего — марки ЩМА-16 ВН. Эти виды стройматериалов хорошо зарекомендовали себя в процессе эксплуатации отремонтированных дорог.
Кроме того, в нормативное состояние привели два моста: через Суходол на км 159+885 и через реку Камышла на км 161+540.
Напомним, трасса Самара-Бугуруслан является одним из опорных направлений в сторону Оренбургской области, протяженностью 158,9 км в границах Самарской области и проходит через 5 муниципальных районов. На средства дорожного нацпроекта, с 2017 года в нормативное состояние приведено более 127 км (80% от протяжённости).
Отметим, национальным проектом "Безопасные качественные дороги" поставлена задача довести уровень нормативного состояния региональных автомобильных дорог к 2024 году до 50%.
В текущем году регион получил дополнительно 2,25 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию дорожной сети, что позволило привести к нормативным требованиям 43,1% дорог регионального и межмуниципального значения.
"Несмотря на все сложности, вызовы, с которыми пришлось сегодня столкнуться нашей стране и нашему региону, мы намереваемся в текущем году выполнить обязательства по реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, в том числе справиться со строительством дорожной инфраструктуры. Настроены сохранить взятые регионом опережающие темпы работ и выполнить поставленные задачи. От этого зависит развитие нашего региона и благосостояние жителей Самарской области", — подчеркнул Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время осенней рабочей поездки в Москву.



30.10.2022.

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