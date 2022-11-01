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Экономика и бизнес

В Самаре пройдет бесплатный семинар о навыках эффективной коммуникации

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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3 ноября региональный центр инноваций StartupSamara проведет образовательный семинар "Навыки эффективной коммуникации: учимся влиять, убеждать и продавать". В ходе мероприятия участники смогут потренироваться в определении разных психотипов личности и задать вопросы спикеру исходя из собственного опыта ведения сложных переговоров.

В качестве спикера выступит Александра Красильникова, дипломированный и практикующий психолог, коуч, организатор мастермайндов для экспертов и предпринимателей. На встрече она разберет с участниками существующие типы личности и их потребности, а также объяснит, что такое "идеальная модель переговоров", при которой все участники процесса остаются "в плюсе". По итогам вебинара участники научатся находить подход к любому человеку, выстраивать эффективный диалог с коллегой или клиентом и влиять на исход общения. Для всех присоединившихся к встрече организаторами предусмотрен подарок — промокод на бесплатную консультацию со спикером по ведению сложных переговоров в вашем бизнесе.

Мероприятие пройдет в офлайн-формате. Местом проведения станет пространство для делового партнерства и нетворкинга — коворкинг YellowRockets (Самара, ул. Новосадовая, 23). Площадка расположена в центре города в непосредственной близости от главных транспортных развязок: в нескольких минутах находятся автобусная и трамвайная остановки, а также станция метро "Алабинская". Желающим приехать на машине коворкинг предоставит бесплатную парковку. Помимо образовательного блока, участников ждет кофе-брейк и розыгрыш фирменных подарков от площадки.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке: e.startupsamara.ru/communication.

Семинар будет полезен руководителям традиционного бизнеса, основателям технологических компаний, сотрудникам, напрямую продающим и заключающим сделки в компании, а также тем, в чьи обязанности входит коммуникация со сложными клиентами/партнерами/подрядчиками.

Мероприятие организовано региональным центром инноваций StartupSamara по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

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