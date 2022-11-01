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Новикомбанк увеличил выпуск социально-платежных карт

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Объем выпущенных Новикомбанком социально-платежных карт работника Ростеха превысил 350 тысяч штук. Увеличение эмиссии позволит охватить большее число сотрудников предприятий Корпорации и обеспечить единый подход к выполнению социальных обязательств. Держателям карт доступны специальные банковские продукты на выгодных условиях и услуги партнеров в таких сферах, как страхование, медицина и отдых.

Социально-платежная карта — уникальное решение на базе платежной системы "Мир", разработанное Новикомбанком совместно с акционером специально для работников Госкорпорации. Карта не имеет аналогов на рынке по объему льгот и привилегий. Среди ее ключевых преимуществ — бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков на территории РФ без ограничений по количеству операций; бесплатное sms-информирование и бесплатные переводы в сторонние банки по Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч рублей в месяц; оплата коммунальных платежей без комиссии в мобильном приложении банка.

Главная особенность карт Новикомбанка в том, что они дают доступ к социальным программам Ростеха. В частности, держатели этого пластика могут воспользоваться специальными скидками в сети клиник АО "ЦЕНТРАВИАМЕД", получить выгодные условия на туристические путевки, на лечение в санаториях, в том числе на оплату билетов авиакомпаний "Аэрофлот" и Red Wings. Кроме того, по социально-платежным картам Новикомбанка можно оформить кредитные продукты по льготным ставкам без обязательного приобретения страховки или разместить вклады с более высокой доходностью.

Новикомбанк предлагает сразу несколько программ лояльности для держателей карт — кешбэк или бонусы и собственную программу Национальной платежной системы "Привет, Мир!". Процентная ставка кешбэка зависит от объема покупок по карте, а также от типа и категории карты. Предусмотрено начисление повышенного процента кешбэка в размере 5% за покупки в трех избранных категориях, которые клиент может выбрать самостоятельно.

По программе "Бонусы" клиенты получают вознаграждение в размере до 20% от суммы покупок, оплаченных картами банка. Накопленные бонусы можно обменять на товары различных категорий, подарочные сертификаты магазинов-партнеров и путешествия на сайте программы лояльности. Клиент может оплатить бонусами 100% стоимости покупки, 1 бонус = 1 рубль. При подключении программы клиенты получают приветственные бонусы.

Программы лояльности "Кешбэк" и "Бонусы" повысили привлекательность карточных продуктов банка и стимулировали клиентов на увеличение объема покупок. Так, за 9 месяцев объем покупок вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

"Социально-платежная карта работника Ростеха — флагманский продукт Новикомбанка, благодаря которому клиенты получают широкий набор льгот и бонусов, а также выгодные условия по другим предложениям Новикомбанка. Банк постоянно расширяет набор полезных функций и дополняет список привилегий для своих клиентов", — отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Герман Белоус.

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