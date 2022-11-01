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Lada запустил онлайн-витрину новых автомобилей

ТОЛЬЯТТИ. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бренд Lada запустил онлайн-витрину новых автомобилей, имеющихся в наличии у официальных дилеров на территории России. Сервис позволяет пройти путь от выбора автомобиля до финальной сделки дистанционно.

Фото: пресс-центр ОАО "АвтоВАЗ"

Все доступные предложения находятся на официальном сайте lada.ru, раздел "Покупателям" / "Автомобили в наличии" или на сайтах официальных дилеров Lada.

Дилеры самостоятельно вносят в систему доступные для покупки автомобили с полным описанием оснащения и дополнительного оборудования. Используя онлайн-витрину, клиент получает возможность выбрать подходящий вариант по выставленным фильтрам (модель, желаемый регион и населенный пункт, наличие той или иной опции, цена, действующие спецпредложения) и сразу забронировать его. Процесс бронирования не требует внесения предоплаты и наличия одобренного кредитного предложения.

Выбрав автомобиль в онлайн-витрине, клиент может дополнить его аксессуарами, применить к будущему заказу действующие спецпредложения и скидки. При покупке в трейд-ин сервис предлагает предварительную оценку заданного автомобиля. Желание воспользоваться кредитом на данном этапе достаточно отметить в соответствующем поле. Авторизовавшись или зарегистрировавшись в личном кабинете, пользователь бронирует автомобиль, и заказ отправляется дилеру. Согласовав с личным менеджером условия сделки, клиент может оплатить автомобиль онлайн в личном кабинете полностью или частично. Безопасность транзакций обеспечивается одним из лучших платёжных сервисов в России. Оставшийся этап — получение автомобиля в дилерском центре.

Функционал онлайн-витрины доступен для всех официальных дилеров LADA, уже сейчас на платформе можно найти более 1000 предложений в разных регионах РФ.

"Отвечая на запросы рынка, мы внедряем все больше технологичных решений не только в продуктовую линейку, но и в те сервисы, которыми пользуются наши клиенты. При этом мы понимаем, что время — это самый ценный ресурс, и мы стремимся минимизировать временные затраты покупателей на поиски автомобиля в наличии. Поэтому при разработке платформы онлайн-продаж мы сделали акцент на моментальном бронировании "живого" автомобиля и возможности его дистанционной оплаты. Запуск глобального онлайн-решения является актуальным как для России — страны с большими расстояниями, так и для Lada — российского бренда с самой развитой дилерской сетью", — отметил Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ".

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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