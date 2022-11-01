Бренд Lada запустил онлайн-витрину новых автомобилей, имеющихся в наличии у официальных дилеров на территории России. Сервис позволяет пройти путь от выбора автомобиля до финальной сделки дистанционно.
Все доступные предложения находятся на официальном сайте lada.ru, раздел "Покупателям" / "Автомобили в наличии" или на сайтах официальных дилеров Lada.
Дилеры самостоятельно вносят в систему доступные для покупки автомобили с полным описанием оснащения и дополнительного оборудования. Используя онлайн-витрину, клиент получает возможность выбрать подходящий вариант по выставленным фильтрам (модель, желаемый регион и населенный пункт, наличие той или иной опции, цена, действующие спецпредложения) и сразу забронировать его. Процесс бронирования не требует внесения предоплаты и наличия одобренного кредитного предложения.
Выбрав автомобиль в онлайн-витрине, клиент может дополнить его аксессуарами, применить к будущему заказу действующие спецпредложения и скидки. При покупке в трейд-ин сервис предлагает предварительную оценку заданного автомобиля. Желание воспользоваться кредитом на данном этапе достаточно отметить в соответствующем поле. Авторизовавшись или зарегистрировавшись в личном кабинете, пользователь бронирует автомобиль, и заказ отправляется дилеру. Согласовав с личным менеджером условия сделки, клиент может оплатить автомобиль онлайн в личном кабинете полностью или частично. Безопасность транзакций обеспечивается одним из лучших платёжных сервисов в России. Оставшийся этап — получение автомобиля в дилерском центре.
Функционал онлайн-витрины доступен для всех официальных дилеров LADA, уже сейчас на платформе можно найти более 1000 предложений в разных регионах РФ.
"Отвечая на запросы рынка, мы внедряем все больше технологичных решений не только в продуктовую линейку, но и в те сервисы, которыми пользуются наши клиенты. При этом мы понимаем, что время — это самый ценный ресурс, и мы стремимся минимизировать временные затраты покупателей на поиски автомобиля в наличии. Поэтому при разработке платформы онлайн-продаж мы сделали акцент на моментальном бронировании "живого" автомобиля и возможности его дистанционной оплаты. Запуск глобального онлайн-решения является актуальным как для России — страны с большими расстояниями, так и для Lada — российского бренда с самой развитой дилерской сетью", — отметил Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ".
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.