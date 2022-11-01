Бренд Lada запустил онлайн-витрину новых автомобилей, имеющихся в наличии у официальных дилеров на территории России. Сервис позволяет пройти путь от выбора автомобиля до финальной сделки дистанционно.

Все доступные предложения находятся на официальном сайте lada.ru, раздел "Покупателям" / "Автомобили в наличии" или на сайтах официальных дилеров Lada.

Дилеры самостоятельно вносят в систему доступные для покупки автомобили с полным описанием оснащения и дополнительного оборудования. Используя онлайн-витрину, клиент получает возможность выбрать подходящий вариант по выставленным фильтрам (модель, желаемый регион и населенный пункт, наличие той или иной опции, цена, действующие спецпредложения) и сразу забронировать его. Процесс бронирования не требует внесения предоплаты и наличия одобренного кредитного предложения.

Выбрав автомобиль в онлайн-витрине, клиент может дополнить его аксессуарами, применить к будущему заказу действующие спецпредложения и скидки. При покупке в трейд-ин сервис предлагает предварительную оценку заданного автомобиля. Желание воспользоваться кредитом на данном этапе достаточно отметить в соответствующем поле. Авторизовавшись или зарегистрировавшись в личном кабинете, пользователь бронирует автомобиль, и заказ отправляется дилеру. Согласовав с личным менеджером условия сделки, клиент может оплатить автомобиль онлайн в личном кабинете полностью или частично. Безопасность транзакций обеспечивается одним из лучших платёжных сервисов в России. Оставшийся этап — получение автомобиля в дилерском центре.

Функционал онлайн-витрины доступен для всех официальных дилеров LADA, уже сейчас на платформе можно найти более 1000 предложений в разных регионах РФ.

"Отвечая на запросы рынка, мы внедряем все больше технологичных решений не только в продуктовую линейку, но и в те сервисы, которыми пользуются наши клиенты. При этом мы понимаем, что время — это самый ценный ресурс, и мы стремимся минимизировать временные затраты покупателей на поиски автомобиля в наличии. Поэтому при разработке платформы онлайн-продаж мы сделали акцент на моментальном бронировании "живого" автомобиля и возможности его дистанционной оплаты. Запуск глобального онлайн-решения является актуальным как для России — страны с большими расстояниями, так и для Lada — российского бренда с самой развитой дилерской сетью", — отметил Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу АО "АвтоВАЗ".