Более 10% российских вин будут органическими к 2030 году

По оценкам Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка, в перспективе ближайших восьми лет порядка 10% от всех земель категории "под виноградарство" будут использоваться для выращивания органического винограда, а объем выпуска российского сертифицированного органического вина составит более 2 миллионов бутылок в год. При этом спрос на продукцию на рынке органических вин вырастет на 30% в период 2022–2030 годов.

Органическое вино — самый быстрорастущий сегмент винного рынка. По оценкам экспертов, к 2030 году мировой рынок органического вина достигнет 30 миллиардов долларов США. А к 2023 году мировое потребление органических вин может достигнуть 1 миллиарда бутылок в год, что на 30% больше, чем в 2020 году. Растущая популярность эко-продукции как в ритейле, так и на многочисленных винных выставках в России и по всему миру говорит о развитии органического виноделия в ближайшие годы. Завоевавший популярность тренд на заботу о своем здоровье и бережное отношение к окружающей среде положительно сказывается на продажах не только органических и экологических продуктов питания, но и на рынке алкогольных напитков.

Органическим называют вино, которое изготавливают из винограда, выращенного в экологически безопасном месте без использования химических удобрений и средств защиты лозы, а при производстве самого напитка соблюдаются требования, установленные законом и ГОСТом о производстве органической продукции. Кроме того, при консервации органического вина используется минимальное количество диоксида серы Е220 (или используются альтернативные способы остановки брожения).

"На сегодняшний день по стандартам органического виноградарства в России сертифицировано уже более 120 га земель, более 10 отечественных винодельческих компаний заявили о своем намерении развивать органическое виноделие. По нашим оценкам, к 2030 году до 10% (10-13 тыс. га) от всех земель категории "под виноградарство" будут использоваться для выращивания органического винограда, а объем выпуска сертифицированного органического вина составит более 150 000 декалитров в год. Уже в следующем году сертифицировать производство органического вина могут в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области", — комментирует руководитель направления Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Наталья Худякова.

Первым сертифицированным виноделом в России, подтвердившими свой "органический" статус, стала крымская винодельня СПК "Терруар", первыми "органическими виноградниками" — ИП ГКФХ Шелаев Дмитрий Владимирович в Симферополе. В 2022 году также сертифицировал органические виноградники ИП глава КФХ Юхневич Николай Валерьевич. Первое органическое вино, сертифицированное по российскому ГОСТу, поступило в продажу в начале 2022 года. Кроме того, на российском рынке органические вина делают винодельни Lucky Winery и Дача Сердюка.

В России в 2021 году валовый сбор винограда СХО и КФХ составил 490 тыс. тонн, превысив показатели предыдущего года на 5,6%. Лидерами по сбору винограда стали традиционные винодельные территории Краснодарского края (180 тыс. тонн), республики Дагестан (117 тыс. тонн), Ставропольского края (43,5 тыс. тонн) и республики Кабардино-Балкария (12,5 тыс. тонн). По мнению экспертов Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка, наибольшим потенциалом по развитию органического виноградарства обладают территории республики Дагестан и Кабардино-Балкария, Ставропольского и Краснодарского краев, где органическое виноделие в ближайшие годы будет развиваться преимущественно силами КФХ. Лидером по производству органического вина могут стать территории на побережье Черного моря, природные климатические территории которых наиболее устойчивы и благоприятны для развития органического виноградарства.

Примечательно, что помимо традиционных территорий виноделие стало также активно развиваться и в Чеченской республике, республиках Адыгее, Татарстане и Башкортостане, а также в Волгоградской и Самарской областях. Географическое направление развития отечественного виноделия смещается в сторону Каспийского моря и бассейна реки Волга, открывая российскому рынку вина все большие перспективы. В период 2022–2030 годов российский рынок органических вин продолжит активное развитие благодаря также возросшей популярности безалкогольных или слабоалкогольных вин. Ожидается, что в период 2022–2030 годов спрос на продукцию на рынке органических вин вырастет на 30%.