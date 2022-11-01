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ВТБ запускает трехлетний вклад с доходностью до 9,5% годовых

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ расширяет линейку рублевых депозитов долгосрочным вкладом "Стабильный", который открывается на 3 года и позволяет получить доходность до 9,5% годовых. Банк принял решение о запуске вклада на фоне роста спроса россиян на "длинные" сберегательные продукты.

Новый вклад предусматривает размещение средств на 1095 дней, проценты начисляются ежемесячно. Максимальная доходность с учетом капитализации процентов достигает 9,5% годовых, а если проценты перечисляются на отдельный счет клиента — 8,39%.

Депозит можно открыть как в отделениях банка, так и в дистанционных каналах — в ВТБ Онлайн или через банкомат. В первом случае минимальная сумма размещения составляет 30 тыс. рублей, а при открытии онлайн — 1 тыс. рублей. Пополнения, частичные снятия средств и продление договора не предусмотрены. При досрочном расторжении проценты пересчитываются по ставке вклада "до востребования".

"На фоне стабилизации экономической ситуации в третьем квартале мы фиксировали рост спроса на "длинные" депозиты, и сегодня уже более четверти новых вкладов приходится на продукты сроком от года. Поэтому мы запускаем трехлетний депозит, который позволит клиентам разместить средства по ставке значительно выше средней по рынку сразу на три года. По нашим оценкам, он может заинтересовать десятки тысяч вкладчиков. При этом средний размер депозита может составить более полумиллиона рублей", — комментирует Роман Глазов, и. о. начальника управления "Сбережения" ВТБ.

По его словам, подобное предложение может стать исключением для рынка в ближайшее время. После решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% банки будут стремиться зафиксировать доходность по вкладам на текущем уровне. Специальные условия будут касаться скорее краткосрочных предложений, которые будут запускаться в качестве промоакций в период "высокого сезона".

ВТБ фиксирует устойчивый спрос россиян на рублевые депозиты, доля которых в общем объеме сбережений увеличивается, а также рост интереса вкладчиков к сберегательным предложениям в целом. С начала года количество клиентов, имеющих вклады и/или накопительные счета в ВТБ, выросло на 30%. Как отмечает Роман Глазов, запуск вклада на три года позволит укрепить этот тренд. 

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