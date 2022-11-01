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"Открытие Авто": впервые за последние несколько лет на авторынке падает доля машин с автоматической коробкой передач

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса в банке "Открытие") проанализировали, как изменялись продажи популярных автомобилей с АКП в течение трех кварталов текущего года. За счет удачных для автобизнеса зимних месяцев в топ-10 пока сохранилась неизменной тройка лидеров и нашлось место моделям марок из Кореи, Японии и Германии. Но, как и во всех сегментах нашего авторитейла, список наиболее продаваемых "двухпедальных" версий начинают заполнять "китайцы". В то же время на рынке в целом доля машин с АКП впервые за последние несколько лет начала снижаться.

Прежний лидер рейтинга машин с "автоматом" в нашей стране, Kia Rio, пока сохранил свою престижную позицию. За три квартала текущего года было реализовано 19,3 тысячи таких машин, что на 66% меньше, чем за тот же период в 2021-м. При этом доля "двухпедальных" версий у модели снизилась с 89 до 81%. На втором и третьем местах расположились два Hyundai: Solaris (14,8 тысячи а/м; -60%) и Creta (14,1 тысячи а/м; -68%). В части доли продаж автоматических версий по обеим моделям наблюдался небольшой рост. Но говорить здесь о какой-либо тенденции нельзя. Дилеры просто распродавали то, что могли достать на складах дистрибьюторов после мартовской остановки завода под Санкт-Петербургом.

Совсем иная ситуация по "китайцам". В этом году они впервые оказались в рейтинге самых популярных моделей с АКП. Кроссоверу Chery Tiggo 7Pro чтобы занять четвертое место даже не потребовалось какого-либо значимого роста продаж (10,5 тысячи а/м, +5%). Как и в прошлом году, модель поставляется к нам только с "автоматом". Компактный кроссовер Geely Coolray (6,5 тысячи) также везут в Россию только с АКП. Его продажи даже на 17% снизились и обеспечили девятое место. И наконец, единственный "китаец" в рейтинге, по которому более чем втрое в текущем году выросло количество сделок, это Haval Jolion (9,7 тысячи а/м). При этом Haval остается единственной из ведущих китайских марок, которая, похоже, относится к интересам клиентов в России с наибольшим уважением и тратится на сертификацию кроссоверов не только с АКП, но и с "механикой".

На излете "карьеры" в России в наш топ-10 попал Volkswagen Polo, по которому за 9 месяцев было реализовано 8,6 тысячи автомобилей. Также в рейтинге оказались Toyota RAV4 (7,6 тысячи а/м), Kia Seltos (6,9 тысячи) и Kia Sportage (6,2 тысячи). Однако в отличие от прошлого года в нем уже не нашлось место таким массовым прежде автомобилям, как Skoda Rapid, Volkswagen Tiguan или Kia K5. Санкции и ограничения по поставкам и производству привели к вымыванию их с рынка быстрее других.     

В целом за три квартала 2022 года в России было реализовано 293 тысячи легковых и LCV автомобилей с различными типами "автоматов". Это на 77% ниже, чем за тот же период прошлого года. Доля "автоматических" версии на нашем рынке также снизилась — с 62% до 57,9%. В ближайшие месяцы такая тенденция сохранится. У нас практически исчезают продажи премиальных автомобилей, которые раскупались в основном с АКП. А самый массовый производитель машин — АвтоВАЗ — пока смог наладить выпуск машин только с механической коробкой передач. В то же время вместе с существенным ростом продаж "китайцев" общая доля автоматических версий на рынке может вновь начать расти. Но произойдет это не раньше следующего года.

"Открытие Авто" — блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка — 5 из 10 ведущих российских автодилеров, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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