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ВТБ запустил три новых сервиса для самозанятых

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ расширил линейку продуктов для самозанятых, добавив три новых бизнес-сервиса. С их помощью клиенты ВТБ смогут с нуля запустить интернет-магазин — начиная от разработки сайта и заканчивая организацией доставки, защитой от возможных претензий и судебных исков.

С помощью сервиса по созданию интернет-магазинов самозанятые смогут в короткие сроки создать полноценный сайт для запуска интернет-магазина, продвигать его в поисковых системах и увеличивать продажи. Основные преимущества сервиса — большое количество функций для разработки сайтов, удобная и эффективная система поддержки пользователей. Самозанятые, работающие с ВТБ, смогут приобрести сервис по специальным условиям с 14-дневным бесплатным периодом и последующей оплатой с 20%-й скидкой.

Для отправки товаров в более чем 640 городов России почтой или курьером самозанятые могут воспользоваться сервисом доставки. Бизнес-сервис гарантирует сохранность отправлений и соблюдение заявленных сроков. Для защиты от клиентских претензий и судебных исков клиенты также могут воспользоваться сервисом по защите профессиональной ответственности. При страховом случае покрытие составит до 1 млн рублей, а подключить сервис можно онлайн.

"В настоящее время для клиентов СМБ мы внедрили уже более 20 бизнес-сервисов, среди которых — юридические услуги, цифровая бухгалтерия, ИТ-закупки, конструктор документов и другие полезные инструменты для развития бизнеса. В последние несколько лет в России отмечается существенный прирост числа самозанятых, поэтому мы активно запускаем решения специально для этого сегмента. Сегодня мы представляем для них три новых сервиса, которые позволят не только проще и эффективнее развивать свой бизнес, но и экономить на небанковских услугах, так как для клиентов ВТБ все партнерские продукты предоставляются на специальных, более выгодных условиях", — комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

Подробнее с сервисами и условиями их покупки можно ознакомиться в разделе "Витрина небанковских сервисов" Личного кабинета самозанятых в мобильном приложении ВТБ Онлайн и на сайте.

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