Тольяттинец вызвался помочь женщине в баре и украл ее телефон

В Тольятти задержали 33-летнего безработного мужчину по подозрению в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Преступление было совершено в середине октября — у местной жительницу украли телефон стоимостью 8 тыс. рублей. Женщина была в пивбаре и уронила свою сумку с барной стойки, вещи рассыпались на пол. Стоявший рядом мужчина помог ей собрать содержимое сумки, но позже тольяттинка заметила, что лишилась телефона.
Позже полицейские задержали постоянного клиента заведения, который неоднократно был судим за кражу и наркотики. Мужчина признал вину.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.