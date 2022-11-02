Тольяттинец вызвался помочь женщине в баре и украл ее телефон

В Тольятти задержали 33-летнего безработного мужчину по подозрению в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Преступление было совершено в середине октября — у местной жительницу украли телефон стоимостью 8 тыс. рублей. Женщина была в пивбаре и уронила свою сумку с барной стойки, вещи рассыпались на пол. Стоявший рядом мужчина помог ей собрать содержимое сумки, но позже тольяттинка заметила, что лишилась телефона.

Позже полицейские задержали постоянного клиента заведения, который неоднократно был судим за кражу и наркотики. Мужчина признал вину.