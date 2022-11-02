Тольяттинские гандболистки в составе сборной России вновь обыграли Беларусь

Национальная сборная России, находящаяся в Минске с двумя тольяттинками в составе (Алена Амельченко и Валерия Кирдяшева), в повторном товарищеском матче вновь обыграла национальную сборную Республики Беларусь, за которую играют три гандболистки "Лады" (Валентина Войтулевич, Юлия Кунцевич и Ирина Мокат).

Противостояние этих соперников во Дворце спорта "Уручье" развивалось несколько иначе, чем вчерашнее, увенчавшееся победой россиянок — 35:26 (21:12). Хотя оно и принесло визитерам еще более весомый успех — 33:22 (16:12).

Если накануне гости почти с самого начала подтверждали свое неоспоримое превосходство в классе, то теперь они впервые вышли в лидеры лишь на 14-й минуте (8:9). Одной из тех, кто небезуспешно нес на себе основную нагрузку по сдерживанию подопечных Людмилы Бодниевой, стала Кунцевич. Голкипер "Лады" не случайно был признан в составе хозяек площадки по окончании матча лучшим игроком.

Вклад других наших полпредов, среди которых на арене вновь отсутствовала Кирдяшева, был скромнее. Амельченко голов не забивала. И Мокат — тоже, хотя отличилась тем, что заработала для подруг по команде два пенальти, которые белорускам удалось реализовать. Войтулевич в первый раз отметилась в хозяйской "рамке" в середине второй 30-минутки, выйдя на семиметровый. На тот момент преимущество гостей составляло только пять мячей. Ростовчанка Кристина Кожокарь с "точки" не промазала, после чего приезжая команда зримо поднажала. Она легко удвоила свое преимущество. А уже при счете 20:31 в ворота белорусок на последнюю пятиминутку твердо встала Войтулевич. В ее присутствие на поле в ту и в другую сетку влетели по два мяча.