Тольяттинские гандболистки в составе сборной России вновь обыграли Беларусь

Национальная сборная России, находящаяся в Минске с двумя тольяттинками в составе (Алена Амельченко и Валерия Кирдяшева), в повторном товарищеском матче вновь обыграла национальную сборную Республики Беларусь, за которую играют три гандболистки "Лады" (Валентина Войтулевич, Юлия Кунцевич и Ирина Мокат).
Противостояние этих соперников во Дворце спорта "Уручье" развивалось несколько иначе, чем вчерашнее, увенчавшееся победой россиянок — 35:26 (21:12). Хотя оно и принесло визитерам еще более весомый успех — 33:22 (16:12).
Если накануне гости почти с самого начала подтверждали свое неоспоримое превосходство в классе, то теперь они впервые вышли в лидеры лишь на 14-й минуте (8:9). Одной из тех, кто небезуспешно нес на себе основную нагрузку по сдерживанию подопечных Людмилы Бодниевой, стала Кунцевич. Голкипер "Лады" не случайно был признан в составе хозяек площадки по окончании матча лучшим игроком.
Вклад других наших полпредов, среди которых на арене вновь отсутствовала Кирдяшева, был скромнее. Амельченко голов не забивала. И Мокат — тоже, хотя отличилась тем, что заработала для подруг по команде два пенальти, которые белорускам удалось реализовать. Войтулевич в первый раз отметилась в хозяйской "рамке" в середине второй 30-минутки, выйдя на семиметровый. На тот момент преимущество гостей составляло только пять мячей. Ростовчанка Кристина Кожокарь с "точки" не промазала, после чего приезжая команда зримо поднажала. Она легко удвоила свое преимущество. А уже при счете 20:31 в ворота белорусок на последнюю пятиминутку твердо встала Войтулевич. В ее присутствие на поле в ту и в другую сетку влетели по два мяча.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!