В старой Самаре вводится второе ограничение транспорта на 4 ноября

В пятницу, 4 ноября, в Самаре в связи с проведением Крестного хода будет временно ограничено движение транспорта.

Напомним, это второе ограничение на День народного единства. Первое связано с забегом на набережной.

С 8:30 до 13:00 ограничения будут действовать на следующих улицах исторического центра:

- на ул. Некрасовской от ул. Ленинской до ул. Куйбышева;

- на ул. Куйбышева от ул. Некрасовской до ул. Венцека;

- на ул. Венцека от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького.

Также в этот день с 6:00 до 13:00 на вышеуказанных участках улиц будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Кроме того, с 8:30 до 13:00 движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 5д, 24, 34, 37, 46, 48д, 53, 61, 80, 92, 261, 17, 32, 3 – будет организовано по временным схемам.