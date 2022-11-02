В старой Самаре вводится второе ограничение транспорта на 4 ноября

В пятницу, 4 ноября, в Самаре в связи с проведением Крестного хода будет временно ограничено движение транспорта.
Напомним, это второе ограничение на День народного единства. Первое связано с забегом на набережной.
С 8:30 до 13:00 ограничения будут действовать на следующих улицах исторического центра:
- на ул. Некрасовской от ул. Ленинской до ул. Куйбышева;
- на ул. Куйбышева от ул. Некрасовской до ул. Венцека;
- на ул. Венцека от ул. Куйбышева до ул. Максима Горького.
Также в этот день с 6:00 до 13:00 на вышеуказанных участках улиц будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.
Кроме того, с 8:30 до 13:00 движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 5д, 24, 34, 37, 46, 48д, 53, 61, 80, 92, 261, 17, 32, 3 – будет организовано по временным схемам.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?