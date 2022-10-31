В День народного единства в Самаре пройдет крестный ход

В День народного единства, 4 ноября, в Самаре, по инициативе общественных организаций, фонда "Звезда и Лира" и при активной поддержке Самарской епархии пройдут религиозные торжества — Божественная литургия и Крестный ход. Об этом сообщает пресс-служба Самарской епархии.
Божественная литургия состоится в Покровском кафедральном соборе (ул. Ленинская, 75 А), начало в 9:00. После ее окончания в соборе пройдет торжественный крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери "Взыскание погибших". Это одна из главных святынь Самарской области.
Именно Казанский образ Богородицы сопровождал и поддерживал войско Минина и Пожарского, когда народное ополчение осенью 1612 года освободило разоренный польскими интервентами и их приспешниками Московский Кремль.
Через несколько лет после победы князь Дмитрий Пожарский инициировал строительство на Красной площади собора в честь Казанской иконы Божией Матери.
Крестный ход начнется предположительно в 11:00 и пройдёт от Покровского кафедрального собора (ул. Ленинская, 75 А) до часовни святителя Алексия, митрополита Московского и небесного покровителя Самары возле Речного вокзала (ул. Максима Горького 80/1).
После окончания крестного хода около часовни состоится торжественный молебен о сохранении и о здравии наших воинов, защищающих в настоящее время территориальную целостность страны.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?