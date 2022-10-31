В День народного единства в Самаре пройдет крестный ход

В День народного единства, 4 ноября, в Самаре, по инициативе общественных организаций, фонда "Звезда и Лира" и при активной поддержке Самарской епархии пройдут религиозные торжества — Божественная литургия и Крестный ход. Об этом сообщает пресс-служба Самарской епархии.

Божественная литургия состоится в Покровском кафедральном соборе (ул. Ленинская, 75 А), начало в 9:00. После ее окончания в соборе пройдет торжественный крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери "Взыскание погибших". Это одна из главных святынь Самарской области.

Именно Казанский образ Богородицы сопровождал и поддерживал войско Минина и Пожарского, когда народное ополчение осенью 1612 года освободило разоренный польскими интервентами и их приспешниками Московский Кремль.

Через несколько лет после победы князь Дмитрий Пожарский инициировал строительство на Красной площади собора в честь Казанской иконы Божией Матери.

Крестный ход начнется предположительно в 11:00 и пройдёт от Покровского кафедрального собора (ул. Ленинская, 75 А) до часовни святителя Алексия, митрополита Московского и небесного покровителя Самары возле Речного вокзала (ул. Максима Горького 80/1).

После окончания крестного хода около часовни состоится торжественный молебен о сохранении и о здравии наших воинов, защищающих в настоящее время территориальную целостность страны.