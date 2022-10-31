16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В центре Самары из-за забега будет ограничено движение В Самаре 1 ноября состоится бесплатная пешеходная экскурсия для семей мобилизованных В День народного единства в Самаре пройдет крестный ход Дорога победы начиналась в Куйбышеве: в Самаре пройдет "Парад Памяти 2022" В Самаре введут противопожарный режим на время новогодних праздников

Общество

В центре Самары из-за забега будет ограничено движение

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре из-за забега "В беге мы едины" ограничат движение транспорта.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Так, с 3:00 до 16:00 4 ноября будет прекращено движение транспорта по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Ульяновской.

Кроме того с 5:30 до 16:00 4 ноября будет временно ограничено движение по ряду следующих улиц: по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской в границах ул. Максима Горького и Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Лесной, по ул. Лесной в границах Волжского проспекта и Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

По участкам в этих границах смогут осуществлять движение только спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Также с 20:00 3 ноября до 16:00 4 ноября на вышеуказанных участках будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Помимо этого, временно — с 3:00 до 16:00 4 ноября — будет скорректировано движение автобусных маршрутов №№ 61 и 261.

Напомним, что 4 ноября состоится забег, посвященный Дню Народного Единства. 

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Логинова 12 октября 2022 15:21 В Самарскую область прибудут дети-сироты из Донецкой народной республики

Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:33 Самарской школе олимпийского резерва отказали в застройке берега Волги

Для бизнеса нет святого. Печалька.

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:30 Прокуратура Самары не дала "Шарду" и "СЗ Ракита" согласовать застройку с урезанными парковками

Прокуратура начала работать!

Матрена Демина 11 сентября 2022 08:46 Жители домов, попадающих под снос из-за строительства метро в Самаре, пожаловались депутату

Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

Фото на сайте

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

Ландшафтный облик региона: в Самаре открылся форум "Сады и люди"

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6