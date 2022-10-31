В центре Самары из-за забега будет ограничено движение

В Самаре из-за забега "В беге мы едины" ограничат движение транспорта.

Так, с 3:00 до 16:00 4 ноября будет прекращено движение транспорта по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Ульяновской.

Кроме того с 5:30 до 16:00 4 ноября будет временно ограничено движение по ряду следующих улиц: по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской в границах ул. Максима Горького и Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Лесной, по ул. Лесной в границах Волжского проспекта и Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.

По участкам в этих границах смогут осуществлять движение только спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.

Также с 20:00 3 ноября до 16:00 4 ноября на вышеуказанных участках будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Помимо этого, временно — с 3:00 до 16:00 4 ноября — будет скорректировано движение автобусных маршрутов №№ 61 и 261.

Напомним, что 4 ноября состоится забег, посвященный Дню Народного Единства.