В центре Самары из-за забега будет ограничено движение

В Самаре из-за забега "В беге мы едины" ограничат движение транспорта.
Так, с 3:00 до 16:00 4 ноября будет прекращено движение транспорта по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Ульяновской.
Кроме того с 5:30 до 16:00 4 ноября будет временно ограничено движение по ряду следующих улиц: по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской в границах ул. Максима Горького и Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Лесной, по ул. Лесной в границах Волжского проспекта и Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой.
По участкам в этих границах смогут осуществлять движение только спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.
Также с 20:00 3 ноября до 16:00 4 ноября на вышеуказанных участках будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.
Помимо этого, временно — с 3:00 до 16:00 4 ноября — будет скорректировано движение автобусных маршрутов №№ 61 и 261.
Напомним, что 4 ноября состоится забег, посвященный Дню Народного Единства.
Последние комментарии
Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.
Прокуратура начала работать!
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?