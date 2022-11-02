Сортировать нельзя выбрасывать: в Тольятти прошла экологическая дискуссия со школьниками

В рамках федерального проекта "Чистая страна" на площадке МБОУ ДО "Диалог" в Тольятти прошла экологическая дискуссия с ребятами восьмых и десятых классов на профильной смене "Выездная экологическая школа".
Активисты Общественного совета "Чистая страна", рассказали, как каждый может влиять на экологию в масштабах нашего города и что относится к вторсырью. Провели игру "Отсортируй Это", где познакомили ребят с многогранной профессией эколога. Участники профильной смены узнали о важности переработки, разобрались, как она происходит, потрогали образцы переработки тольяттинского мусоросортировочного комплекса ГК "ЭкоВоз".
Соединение дискуссионного и игрового формата помогли объединить ребят из 17 школ вокруг одной темы — экология.
"Здорово, что подрастающее поколение так неравнодушно к проблемам экологии. Ребята занимаются сортировкой отходов дома. И задумываются о получении профессии эколога! Я спокоен за будущее нашей страны!" — прокомментировал координатор федерального парт проекта "Чистая страна" по Самарской области Денис Волков.
Последние комментарии
Главное, дело.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Вообщето в 2017 году уже был случай.
А можно за сети уголовную ответственность ввести?
Полезное дело! И хорошо, что все участвуют.