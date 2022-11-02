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Экология Общество

Сортировать нельзя выбрасывать: в Тольятти прошла экологическая дискуссия со школьниками

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках федерального проекта "Чистая страна" на площадке МБОУ ДО "Диалог" в Тольятти прошла экологическая дискуссия с ребятами восьмых и десятых классов на профильной смене "Выездная экологическая школа".

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Активисты Общественного совета "Чистая страна", рассказали, как каждый может влиять на экологию в масштабах нашего города и что относится к вторсырью. Провели игру "Отсортируй Это", где познакомили ребят с многогранной профессией эколога. Участники профильной смены узнали о важности переработки, разобрались, как она происходит, потрогали образцы переработки тольяттинского мусоросортировочного комплекса ГК "ЭкоВоз".

Соединение дискуссионного и игрового формата помогли объединить ребят из 17 школ вокруг одной темы — экология.

"Здорово, что подрастающее поколение так неравнодушно к проблемам экологии. Ребята занимаются сортировкой отходов дома. И задумываются о получении профессии эколога! Я спокоен за будущее нашей страны!" — прокомментировал координатор федерального парт проекта "Чистая страна" по Самарской области Денис Волков.

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