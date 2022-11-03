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Экономика и бизнес

Мэрия Тольятти продает долю в заводе по переработке твердых бытовых отходов

ТОЛЬЯТТИ. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Тольятти выставила на торги 213,8 млн акций АО "Завод по переработке твердых бытовых отходов" ("ЗПБО"). Номинальная стоимость каждой - рубль, а выставленный на продажу объем составляет 50% уставного капитала компании.

Прием заявок стартовал утром 1 ноября и продлится до 29 ноября. Сам аукцион состоится 6 декабря на универсальной торговой платформе АО "Сбербанк-АСТ". Начальная цена торгов - 37,6 млн рублей, шаг аукциона - 1,5 млн рублей, а задаток составляет 7,5 млн рублей.

В извещении лота подчеркивается, что в этом году акции на продажу не выставляли. Однако, по информации местных СМИ, продажа обсуждалась в мае 2021 г. и в июне текущего года.

Завод был заложен в 1989 году, но в производство запущен лишь в 1998 году. Технология, на основании которой он работал, - биокомпостирование - оказалась неэффективной, и в 2016 г. предприятие законсервировали.

По данным ИАС Seldon.Basis, действующее юрлицо "ЗПБО" зарегистрировано в конце июля 2004 года. Размер уставного капитала компании - 427,6 млн рублей. Собственниками в равных долях выступают администрация Тольятти и АО "АвтоВАЗтранс", подконтрольное Ростеху. Основным видом деятельности компании является сбор отходов. Дополнительно "ЗПБО" занимается арендой и управлением недвижимым имуществом.

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