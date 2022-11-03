Тольяттинец незаконно прописал у себя в квартире 12 иностранцев

В Тольятти участковые уполномоченные полиции пресекли факт фиктивной регистрации.
По данным полицейских, местный 51-летний житель с сентября по октябрь текущего года незаконно поставил на миграционный учет 12 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.
Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.
По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои "услуги" денежное вознаграждение свыше 5 тыс. рублей.
В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.