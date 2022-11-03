Тольяттинец незаконно прописал у себя в квартире 12 иностранцев

В Тольятти участковые уполномоченные полиции пресекли факт фиктивной регистрации.

По данным полицейских, местный 51-летний житель с сентября по октябрь текущего года незаконно поставил на миграционный учет 12 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в квартире многоэтажного дома, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

По информации полицейских, мужчина официально не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои "услуги" денежное вознаграждение свыше 5 тыс. рублей.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации".