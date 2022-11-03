АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию реконструированный участок нефтепровода Куйбышев — Тихорецк в Самарской области

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию после реконструкции участок магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Тихорецк в Самарской области.
Работы велись с июля 2020 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия. Цель — повышение надежности при эксплуатации МН и обеспечение промышленной и экологической безопасности.
Строительные работы выполнялись с привлечением технического заказчика — ООО "Транснефть - ТСД". Заменен участок протяжённостью более 50 км. Труба диаметром 1020 мм на реконструируемом участке линейной части была уложена в заранее подготовленную траншею в существующем коридоре коммуникаций МН Куйбышев — Тихорецк. Для обеспечения высокого уровня промышленной безопасности при реконструкции были использованы стальные трубы высокого класса прочности с улучшенным изоляционным покрытием и повышенным сроком эксплуатации.
В рамках проекта проведена реконструкция трех подводных переходов МН через малые водотоки, переходов через железную и автомобильные дороги, а также пересечений с коммуникациями — кабелями связи и линиями электропередачи.
Специалисты смонтировали пять узлов запорной арматуры, две камеры приема средств очистки и диагностики. Выполнены работы по обеспечению электрохимзащиты трубопровода, смонтированы 689 м кабельной эстакады. Проведена реконструкция 6,4 км линий электропередачи.
Мероприятия по замене участка МН проведены в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности, производственного контроля и природоохранного законодательства РФ. По завершении строительно-монтажных работ выполнены испытания нового участка на прочность и герметичность, подтвердившие отсутствие отклонений. Проверено состояние изоляционного покрытия реконструированного участка методом катодной поляризации.
Ранее действовавший трубопровод будет демонтирован и передан на утилизацию. После демонтажа планируется проведение технической и биологической рекультивации.
Реконструированный участок МН Куйбышев — Тихорецк введен в эксплуатацию в октябре 2022 года в соответствии с графиком и функционирует в штатном режиме.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее