16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АО "Транснефть-Приволга" подтвердило соответствие качества оказания услуг по транспортировке международному стандарту Куйбышевский НПЗ продолжает инвестировать в подрастающее поколение самарцев Лаборантка Новокуйбышевского НПЗ стала лучшей в Корпоративном чемпионате В Самаре выставлена на продажу АЗС Shell "Петронефть Актив" нашла покупателя на АЗС

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию реконструированный участок нефтепровода Куйбышев — Тихорецк в Самарской области

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию после реконструкции участок магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Тихорецк в Самарской области.

Работы велись с июля 2020 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия. Цель — повышение надежности при эксплуатации МН и обеспечение промышленной и экологической безопасности.

Строительные работы выполнялись с привлечением технического заказчика — ООО "Транснефть - ТСД". Заменен участок протяжённостью более 50 км. Труба диаметром 1020 мм на реконструируемом участке линейной части была уложена в заранее подготовленную траншею в существующем коридоре коммуникаций МН Куйбышев — Тихорецк. Для обеспечения высокого уровня промышленной безопасности при реконструкции были использованы стальные трубы высокого класса прочности с улучшенным изоляционным покрытием и повышенным сроком эксплуатации.

В рамках проекта проведена реконструкция трех подводных переходов МН через малые водотоки, переходов через железную и автомобильные дороги, а также пересечений с коммуникациями — кабелями связи и линиями электропередачи.

Специалисты смонтировали пять узлов запорной арматуры, две камеры приема средств очистки и диагностики. Выполнены работы по обеспечению электрохимзащиты трубопровода, смонтированы 689 м кабельной эстакады. Проведена реконструкция 6,4 км линий электропередачи.

Мероприятия по замене участка МН проведены в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности, производственного контроля и природоохранного законодательства РФ. По завершении строительно-монтажных работ выполнены испытания нового участка на прочность и герметичность, подтвердившие отсутствие отклонений. Проверено состояние изоляционного покрытия реконструированного участка методом катодной поляризации.

Ранее действовавший трубопровод будет демонтирован и передан на утилизацию. После демонтажа  планируется проведение технической и биологической рекультивации.

Реконструированный участок МН Куйбышев — Тихорецк введен в эксплуатацию в октябре 2022 года в соответствии с графиком и функционирует в штатном режиме.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4