АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию реконструированный участок нефтепровода Куйбышев — Тихорецк в Самарской области

АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию после реконструкции участок магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Тихорецк в Самарской области.

Работы велись с июля 2020 года в рамках программы технического перевооружения и реконструкции производственных объектов предприятия. Цель — повышение надежности при эксплуатации МН и обеспечение промышленной и экологической безопасности.

Строительные работы выполнялись с привлечением технического заказчика — ООО "Транснефть - ТСД". Заменен участок протяжённостью более 50 км. Труба диаметром 1020 мм на реконструируемом участке линейной части была уложена в заранее подготовленную траншею в существующем коридоре коммуникаций МН Куйбышев — Тихорецк. Для обеспечения высокого уровня промышленной безопасности при реконструкции были использованы стальные трубы высокого класса прочности с улучшенным изоляционным покрытием и повышенным сроком эксплуатации.

В рамках проекта проведена реконструкция трех подводных переходов МН через малые водотоки, переходов через железную и автомобильные дороги, а также пересечений с коммуникациями — кабелями связи и линиями электропередачи.

Специалисты смонтировали пять узлов запорной арматуры, две камеры приема средств очистки и диагностики. Выполнены работы по обеспечению электрохимзащиты трубопровода, смонтированы 689 м кабельной эстакады. Проведена реконструкция 6,4 км линий электропередачи.

Мероприятия по замене участка МН проведены в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности, производственного контроля и природоохранного законодательства РФ. По завершении строительно-монтажных работ выполнены испытания нового участка на прочность и герметичность, подтвердившие отсутствие отклонений. Проверено состояние изоляционного покрытия реконструированного участка методом катодной поляризации.

Ранее действовавший трубопровод будет демонтирован и передан на утилизацию. После демонтажа планируется проведение технической и биологической рекультивации.

Реконструированный участок МН Куйбышев — Тихорецк введен в эксплуатацию в октябре 2022 года в соответствии с графиком и функционирует в штатном режиме.