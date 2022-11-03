Сотрудница банка спасла тольяттинского пенсионера от мошенников

В Тольятти 69-летняя пенсионерка смогла избежать обмана благодаря сотруднице банка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мошенники действовали по уже классической схеме — фальшивые правоохранители позвонили пожилой женщине и убедили ее перевести крупную сумму 650 тыс. руб. для "спасения вклада".

Доверчивая тольяттинка уже пришла в банк, но от необдуманного поступка ее спасла сотрудница финансового учреждения. Она убедила женщину не переводить деньги незнакомцам и сообщила о случившемся в полицию.

Теперь преступников ищут правоохранители.