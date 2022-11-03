Агентство Frank RG признало СберПервый лучшим банком в стране для премиальных клиентов

СберПервый стал победителем премии Frank Premium Banking Award 2022 в номинации "Лучший банк для клиентов Top Affluent". Награда присуждена по итогам исследования Frank Research Group. Top Affluent — сегмент клиентов банка с капиталом от 10 млн рублей.

В рамках исследования оценивались премиальные банковские программы обслуживания для клиентов с состоянием до $1 млн в крупнейших российских банках. Эксперты оценивали репутацию банка, линейку инвестиционных продуктов, небанковские привилегии, консультации по инвестиционным и небанковским продуктам, профессионализм персональных менеджеров, цифровые сервисы и другие аспекты обслуживания.

"Второй год подряд команда СберПервого получает престижную награду по версии единственного в России рейтинга банков сегмента премиального обслуживания. Анализировался уровень сервиса, условия по продуктам и доступные небанковские привилегии. Эта независимая экспертная оценка подтверждает, что наши клиенты сделали правильный выбор в пользу профессионализма, непрерывной поддержки и комфорта на всех уровнях взаимодействия со СберПервым", — отметила руководитель СберПервого Мария Поденко.

СберПервый — премиальный формат обслуживания клиентов Сбера, который предлагает эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Услуги СберПервого можно получить как дистанционно, так и в 150 офисах по всей России. Это крупнейшая в стране сеть центров премиального обслуживания с лучшими финансовыми советниками.

Среди привилегий СберПервого — индивидуальные инвестиционные решения и страховые продукты, премиальные банковские карты с повышенными бонусами в популярных категориях расходов, вклады с повышенными ставками и льготные курсы обмена валют. Клиенты СберПервого также могут получить доступ к самому крупному деловому сообществу топ-менеджеров и владельцев бизнеса "Клуб Первых".

По итогам III квартала 2022 года число клиентов СберПервого превысило 118 тыс. человек. При этом показатель удовлетворенности клиентов (CSI) составил рекордные 98,9%.

Frank RG — российское аналитическое агентство, которое специализируется на исследованиях рынка финансовых услуг и аффилированных с ним сегментов.