Агентство Frank RG признало СберПервый лучшим банком в стране для премиальных клиентов

СберПервый стал победителем премии Frank Premium Banking Award 2022 в номинации "Лучший банк для клиентов Top Affluent". Награда присуждена по итогам исследования Frank Research Group. Top Affluent — сегмент клиентов банка с капиталом от 10 млн рублей.
В рамках исследования оценивались премиальные банковские программы обслуживания для клиентов с состоянием до $1 млн в крупнейших российских банках. Эксперты оценивали репутацию банка, линейку инвестиционных продуктов, небанковские привилегии, консультации по инвестиционным и небанковским продуктам, профессионализм персональных менеджеров, цифровые сервисы и другие аспекты обслуживания.
"Второй год подряд команда СберПервого получает престижную награду по версии единственного в России рейтинга банков сегмента премиального обслуживания. Анализировался уровень сервиса, условия по продуктам и доступные небанковские привилегии. Эта независимая экспертная оценка подтверждает, что наши клиенты сделали правильный выбор в пользу профессионализма, непрерывной поддержки и комфорта на всех уровнях взаимодействия со СберПервым", — отметила руководитель СберПервого Мария Поденко.
СберПервый — премиальный формат обслуживания клиентов Сбера, который предлагает эксклюзивные решения для приумножения капитала и комфорта в повседневной жизни. Услуги СберПервого можно получить как дистанционно, так и в 150 офисах по всей России. Это крупнейшая в стране сеть центров премиального обслуживания с лучшими финансовыми советниками.
Среди привилегий СберПервого — индивидуальные инвестиционные решения и страховые продукты, премиальные банковские карты с повышенными бонусами в популярных категориях расходов, вклады с повышенными ставками и льготные курсы обмена валют. Клиенты СберПервого также могут получить доступ к самому крупному деловому сообществу топ-менеджеров и владельцев бизнеса "Клуб Первых".
По итогам III квартала 2022 года число клиентов СберПервого превысило 118 тыс. человек. При этом показатель удовлетворенности клиентов (CSI) составил рекордные 98,9%.
Frank RG — российское аналитическое агентство, которое специализируется на исследованиях рынка финансовых услуг и аффилированных с ним сегментов.
Последние комментарии
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это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет