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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги первого этапа тура научно-технической конференции молодежи

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В АО "Транснефть - Приволга" завершился первый этап I тура IV (XVI) Международной научно-технической конференции молодежи (МНТКМ) ПАО "Транснефть" и организаций — членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.

93 участника из пяти филиалов компании представили 61 конкурсную работу по актуальным проблемам в области трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, еще 18 докладов были заслушаны в рамках студенческой секции. Цель мероприятия — привлечение широкого круга молодежи к научно-технической работе, развитие их творческой и исследовательской инициативы, выявление лучших предложений, направленных на внедрение инновационных подходов и методов в деятельность предприятий отрасли трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.

В конкурсную комиссию вошли специалисты АО "Транснефть - Приволга" и преподаватели Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Главные критерии, по которым оценивались доклады — новизна и актуальность темы, оценка экономической эффективности и сроков окупаемости предлагаемого проекта, а также возможность его реализации на объектах ПАО "Транснефть".

"Наибольшее количество работ — одиннадцать — было представлено в секции "Автоматизация систем управления технологическими процессами, метрология и связь". Это свидетельствует о том, что молодые сотрудники, вникая в технологические процессы, видят, как их можно усовершенствовать. Используя большой объем информационных данных, они предлагают свои варианты эффективной работы предприятия", — отметил по итогам конференции главный инженер АО "Транснефть - Приволга" Андрей Тащилин.

Конкурсная комиссия также отметила доклады, в которых анализируются результаты применения инструментов "Производственной системы "Транснефть" на объектах предприятия.

В каждой секции были определены победители и призеры. Авторы лучших работ станут участниками второго тура МНТКМ, который пройдет на уровне ПАО "Транснефть" в 2023 году.

Научно-техническая конференция молодежи традиционно проводится ПАО "Транснефть" в несколько этапов.  Участие в мероприятии является хорошей возможностью для молодых специалистов и студентов продемонстрировать высокий уровень знаний и профессиональных навыков, способствует дальнейшему успеху в карьере.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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