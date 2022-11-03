АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги первого этапа тура научно-технической конференции молодежи

В АО "Транснефть - Приволга" завершился первый этап I тура IV (XVI) Международной научно-технической конференции молодежи (МНТКМ) ПАО "Транснефть" и организаций — членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.

93 участника из пяти филиалов компании представили 61 конкурсную работу по актуальным проблемам в области трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, еще 18 докладов были заслушаны в рамках студенческой секции. Цель мероприятия — привлечение широкого круга молодежи к научно-технической работе, развитие их творческой и исследовательской инициативы, выявление лучших предложений, направленных на внедрение инновационных подходов и методов в деятельность предприятий отрасли трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.

В конкурсную комиссию вошли специалисты АО "Транснефть - Приволга" и преподаватели Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Главные критерии, по которым оценивались доклады — новизна и актуальность темы, оценка экономической эффективности и сроков окупаемости предлагаемого проекта, а также возможность его реализации на объектах ПАО "Транснефть".

"Наибольшее количество работ — одиннадцать — было представлено в секции "Автоматизация систем управления технологическими процессами, метрология и связь". Это свидетельствует о том, что молодые сотрудники, вникая в технологические процессы, видят, как их можно усовершенствовать. Используя большой объем информационных данных, они предлагают свои варианты эффективной работы предприятия", — отметил по итогам конференции главный инженер АО "Транснефть - Приволга" Андрей Тащилин.

Конкурсная комиссия также отметила доклады, в которых анализируются результаты применения инструментов "Производственной системы "Транснефть" на объектах предприятия.

В каждой секции были определены победители и призеры. Авторы лучших работ станут участниками второго тура МНТКМ, который пройдет на уровне ПАО "Транснефть" в 2023 году.