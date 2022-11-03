КуйбышевАзот продолжает традицию поздравлять малышей, появившихся на свет в день рождения завода

Юные тольяттинцы, родившиеся 23 августа, принимали поздравления от предприятия в рамках городской благотворительной программы ГБФ "Фонд Тольятти" "Мой день рождения".

ПАО "КуйбышевАзот" - одно из ведущих предприятий российской химической промышленности, лидер в производстве капролактама и продуктов его переработки - входит в число крупнейших производителей азотных удобрений.

Замечательная традиция - поздравлять детей, чей день рождения совпал с корпоративными именинами, - существует в Тольятти уже 20 лет. К доброй инициативе городского благотворительного фонда "Фонд Тольятти" КуйбышевАзот присоединился в 2005 году.

В текущем году в день рождения завода в родильных домах города появились на свет восемь девочек и три мальчика. Это уже 18-е поколение юных тольяттинцев, которое поддерживает предприятие. Представители завода и "Фонда Тольятти" вручили семьям новорожденных не только цветы и дипломы. Завод перечислил каждой семье по 10000 рублей.

Когда в 2005 году завод впервые принял участие в программе ГБФ "Фонд Тольятти" "Мой День Рождения", 23 августа родилось 15 детей. На следующий, 2016 год, когда предприятию исполнилось 50 лет, в тот же день на свет появились 34 ребенка, а в год 55-летия завода - девять малышей. Всего за 18 лет в день рождения предприятия родились 365 юных тольяттинцев. А семьи этих детей получили около 4 млн рублей в качестве поддержки.

"Программа "Мой день рождения" - важный благотворительный проект, в рамках которого мы оказываем поддержку тольяттинским семьям, где 23 августа на свет появляются малыши, - пояснила директор по персоналу ПАО "КуйбышевАзот" Татьяна Герасименко. - Для предприятия это не только поддержка молодых родителей, но и вера в перспективы Тольятти. Хочется всем нашим крестникам пожелать крепкого здоровья и большой родительской любви".