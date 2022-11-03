В Самарской области начал работу Совет отцов

При уполномоченном по правам ребенка в Самарской области создан Совет отцов, который призван объединить активных мужчин губернии. 9 ноября в здании правительства состоится первое очное собрание президиума Совета.
В задачи Совета входят защита прав и законных интересов детей, формирование и реализация государственной семейной политики на территории региона, усиление роли отца в воспитании детей, пропаганда ответственного отцовства, возрождения и сохранения семейных традиций.
Институт семьи - один из базовых устоев, на которых из века в век строилась человеческая цивилизация. В Самарской области всегда с должным уважением относились к роли отца как опоры семьи. Так, в регионе уже пятнадцать лет проводится мероприятие "Отец. Отчество. Отечество", а День отца начал отмечаться в качестве регионального праздника с 2017 года.
"Убежден, что именно крепкая семья - залог сбережения нашего многонационального народа, успешного развития и процветания Самарской области и всей России", - отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Решение важных социально значимых вопросов по защите семейных ценностей, усилению роли отца в семье и обществе, укреплению института семьи через конкретные проекты, связанные с наставничеством и воспитанием подрастающего поколения, - теперь сфера компетенций Совета отцов Самарской области при взаимодействии с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области.
Чуть более недели прошло с момента опубликования официального приказа о создании Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, а члены Совета уже активно включились в работу по реализации поставленных перед ними задач.
Так, председатель Совета отцов Константин Доладов принял участие в работе Всероссийского Конгресса отцов "Отцы и дети в современном мире", где обсуждались вопросы авторитета отца в современной российской семье, роль отца в сохранении семейных традиций и в формировании ребенка как гармоничной личности. 1 ноября председатель Совета отцов принял участие в собрании Союза женщин Самарской области, где был определен путь совместной деятельности и запланировано подписание соглашения о сотрудничестве организаций.
Совет отцов запускает несколько социально значимых проектов: "Гордость сердца России", "Отцы России", "Отцовская мастерская", "Одобрено "Совет отцов", "Разговор с отцом", "Отцы на страже", "Отцы космоса", "Отцовский маршрут", информация о ходе их реализации совсем скоро появится в социальных сетях Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области.
Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области - коллегиальный совещательно-консультативный орган, который возглавляет и организует уполномоченный по правам ребенка в Самарской области. Вступить в него можно, заполнив заявку по ссылке. Письма и предложения можно отправить на электронную почту: sovetotcov63@yandex.ru или sovetotcovso@gmail.com.
Оперативная информация о деятельности нового коллегиального совещательно-консультативного органа Самарской области - в социальных сетях: https://t.me/sovetotcov63, https://vk.com/sovetotcov63, https://ok.ru/sovetotsov63
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.