В Самарской области начал работу Совет отцов

При уполномоченном по правам ребенка в Самарской области создан Совет отцов, который призван объединить активных мужчин губернии. 9 ноября в здании правительства состоится первое очное собрание президиума Совета.

В задачи Совета входят защита прав и законных интересов детей, формирование и реализация государственной семейной политики на территории региона, усиление роли отца в воспитании детей, пропаганда ответственного отцовства, возрождения и сохранения семейных традиций.

Институт семьи - один из базовых устоев, на которых из века в век строилась человеческая цивилизация. В Самарской области всегда с должным уважением относились к роли отца как опоры семьи. Так, в регионе уже пятнадцать лет проводится мероприятие "Отец. Отчество. Отечество", а День отца начал отмечаться в качестве регионального праздника с 2017 года.

"Убежден, что именно крепкая семья - залог сбережения нашего многонационального народа, успешного развития и процветания Самарской области и всей России", - отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Решение важных социально значимых вопросов по защите семейных ценностей, усилению роли отца в семье и обществе, укреплению института семьи через конкретные проекты, связанные с наставничеством и воспитанием подрастающего поколения, - теперь сфера компетенций Совета отцов Самарской области при взаимодействии с аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области.

Чуть более недели прошло с момента опубликования официального приказа о создании Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, а члены Совета уже активно включились в работу по реализации поставленных перед ними задач.

Так, председатель Совета отцов Константин Доладов принял участие в работе Всероссийского Конгресса отцов "Отцы и дети в современном мире", где обсуждались вопросы авторитета отца в современной российской семье, роль отца в сохранении семейных традиций и в формировании ребенка как гармоничной личности. 1 ноября председатель Совета отцов принял участие в собрании Союза женщин Самарской области, где был определен путь совместной деятельности и запланировано подписание соглашения о сотрудничестве организаций.

Совет отцов запускает несколько социально значимых проектов: "Гордость сердца России", "Отцы России", "Отцовская мастерская", "Одобрено "Совет отцов", "Разговор с отцом", "Отцы на страже", "Отцы космоса", "Отцовский маршрут", информация о ходе их реализации совсем скоро появится в социальных сетях Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области.

Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области - коллегиальный совещательно-консультативный орган, который возглавляет и организует уполномоченный по правам ребенка в Самарской области. Вступить в него можно, заполнив заявку по ссылке. Письма и предложения можно отправить на электронную почту: sovetotcov63@yandex.ru или sovetotcovso@gmail.com.

Оперативная информация о деятельности нового коллегиального совещательно-консультативного органа Самарской области - в социальных сетях: https://t.me/sovetotcov63, https://vk.com/sovetotcov63, https://ok.ru/sovetotsov63