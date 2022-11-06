Молодой водитель в Самаре сбил старушку, переходившую дорогу на "красный"

В субботу, 5 ноября, в 12:20 напротив дома № 18 по ул. 22 Партсъезда что 22-летний водитель ВАЗ-21150 (стаж вождения которого менее двух лет) допустил наезд на 76-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате пешеход госпитализирована в лечебное учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.