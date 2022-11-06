Молодой водитель в Самаре сбил старушку, переходившую дорогу на "красный"

В субботу, 5 ноября, в 12:20 напротив дома № 18 по ул. 22 Партсъезда что 22-летний водитель ВАЗ-21150 (стаж вождения которого менее двух лет) допустил наезд на 76-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате пешеход госпитализирована в лечебное учреждение.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...