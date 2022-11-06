Баскетбольную "Самару" обыграл МБА

В воскресенье, 6 ноября, БК "Самара" уступил на своем паркете МБА - 74:82.

За предыдущие восемь сезонов "Самара" и МБА провели друг с другом 26 матчей в Суперлиге и Кубке России — и явное преимущество в этом противостоянии имеет самарская команда: 22 победы. "Самара" выиграла у москвичей десять последних матчей.