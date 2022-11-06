Баскетбольную "Самару" обыграл МБА

В воскресенье, 6 ноября, БК "Самара" уступил на своем паркете МБА - 74:82.
За предыдущие восемь сезонов "Самара" и МБА провели друг с другом 26 матчей в Суперлиге и Кубке России — и явное преимущество в этом противостоянии имеет самарская команда: 22 победы. "Самара" выиграла у москвичей десять последних матчей.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.