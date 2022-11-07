В Тольятти возбуждено первое в России уголовное дело о дискредитации армии

В Самарской области впервые в России обкатывается практика уголовного преследования по недавно введенной статье УК РФ о распространении ложной информации о российских Вооруженных силах. Как пишет "Самарское обозрение" фигурантом уголовного дела стал 48-летний тольяттинец Андрей Балин.

Административная и уголовная ответственность за публичные действия, направленные на распространение заведомо ложной информации, дискредитацию использования ВС РФ, а также за призывы к введению в отношении Российской Федерации мер ограничительного характера была введена в марте 2022 года. Частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ установлена административная ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил, во второй части той же статьи шла речь о тех же деяниях, но в сопровождении призывов к проведению несанкционированных митингов.

Статьей 20.3.4 КоАП РФ введена административная ответственность за призывы к введению или к продлению политических или экономических санкций в отношении Российской Федерации и ее граждан.

Параллельно для особо упорных нарушителей предусмотрена и уголовная ответственность по тем же самым составам. Частью 1 статьи 280.3 УК РФ введена уголовная ответственность за совершение лицом в течение года после его привлечения к административной ответственности по статье 20.3.3 КоАП РФ аналогичных деяний. Частью 2 статьи 280.3 УК РФ предусмотрена ответственность за "совершение аналогичных деяний, повлекших смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".

Если же гражданин в течение года после привлечения его по статье 20.3.4 КоАП РФ все равно продолжал призывать к введению санкций в отношении России и россиян — его ждет статья 284.2 УК РФ.

Кроме того, в УК РФ введена новая статья 207.3 УК РФ, согласно которой предусмотрена уголовная ответственность за "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". В СМИ законодательную новеллу сразу окрестили "законом о фейках".

По информации "Самарского обозрения", в настоящее время в производстве следователей регионального управления Следственного комитета находится два уголовных дела данной категории. Административных дел гораздо больше.

Как сообщили изданию в ГУ МВД России по Самарской области, сотрудниками Центра противодействия экстремизму была задокументирована преступная деятельность жителя Тольятти Андрея Балина, который умышленно распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил РФ в специальной военной операции на Украине.

"По данному факту, впервые в правоприменительной практике Российской Федерации, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207.3 УК РФ. В настоящее время уголовное дело направлено в суд", — сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

По данным ЦПЭ, практика возбуждения уголовных дел по статьям 280.3 УК РФ и 284.2 УК РФ в регионе отсутствует.

Андрей Балин - представитель несистемной оппозиции. Политика его привлекла еще в 1991 г., когда он принял участие в запрещенном митинге в поддержку председателя Верховного Совета РСФСР Бориса Ельцина на улице Тверской в Москве, а спустя несколько месяцев вышел на митинг против ГКЧП. В непростые 90-е Балин надолго пропал из политической повестки.

В начале 2012 г. он стал организатором и ведущим так называемого контрагитационного митинга на площади Свободы в Тольятти. Затем Балин создал некий исследовательский Центр "Миррор" и сам себя назначил там президентом. Летом 2012 г. он вступил в Республиканскую партию России, затем превратившуюся в Партию народной свободы. В октябре 2012 г. Балин избран сопредседателем и членом совета регионального отделения Самарской области политической партии "Республиканская партия России-Партия народной свободы" (РОСО РПР-ПАРНАС).

В начале 2014 г. Андрей Балин стал фигурантом уголовного дела об экстремизме, возбужденного по статье 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Поводом стали многочисленные публикации и комментарии Андрея Балина в социальных сетях, в которых он высказывал негативное отношение к народам Северного Кавказа и призывал отделить северокавказские республики от России. Кроме того, сопредседатель "Парнаса" предлагал объединить Россию и США в единое государство со столицей в Анкоридже (штат Аляска). Губернатора области Николая Меркушкина и членов его команды Балин называл ОПГ и "подмеркушкинскими циниками и жуликами", тогдашних членов российского правительства — "бездарными недоумками", депутатов именовал "едорасами".

В 2016 г. Балин получил трое суток ареста за "публичное демонстрирование нацистской атрибутики". Летом того же года в рамках дела об экстремизме дома у Балина прошел обыск, а сам сопредседатель "Парнаса" бесследно пропал, предположительно, в кировских лесах. Но затем нашелся и благополучно продолжил (и продолжает) писать крайне спорные посты у себя в соцсетях. По статье 207.3 УК РФ ему угрожает до трех лет лишения свободы.