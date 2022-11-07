Две самарчанки взяли медали чемпионата России по ВМХ-фристайлу

В Москве состоялся чемпионат России по ВМХ-фристайлу в олимпийской дисциплине "парк". Соревнования прошли в крытом скейт-парке "РампСтрой". В них приняли участие свыше 50 спортсменов из разных регионов страны.

Медали разыгрывались в двух возрастных категориях — в юниорской (17−18 лет) и "элите". Представительницы 63 региона завоевали две медали. Круглова Екатерина взяла "золото" ("элита", 64,66 балла) и серебряную медаль взяла Ризаева Дарья ("элита", 53,66 балла).

Ранее Екатерина Круглова выиграла Всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов, которая впервые прошла в этом году.