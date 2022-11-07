Две самарчанки взяли медали чемпионата России по ВМХ-фристайлу

В Москве состоялся чемпионат России по ВМХ-фристайлу в олимпийской дисциплине "парк". Соревнования прошли в крытом скейт-парке "РампСтрой". В них приняли участие свыше 50 спортсменов из разных регионов страны.
Медали разыгрывались в двух возрастных категориях — в юниорской (17−18 лет) и "элите". Представительницы 63 региона завоевали две медали. Круглова Екатерина взяла "золото" ("элита", 64,66 балла) и серебряную медаль взяла Ризаева Дарья ("элита", 53,66 балла).
Ранее Екатерина Круглова выиграла Всероссийскую спартакиаду по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов, которая впервые прошла в этом году.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!