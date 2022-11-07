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Самарские преподаватели получили удостоверения о повышении квалификации по итогам обучения в Летней цифровой школе "Sber U Digital Summer"

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбербанк вручил удостоверения о повышении профессиональных компетенций самарским преподавателям вузов — выпускникам Летней цифровой школы "Sber U Digital Summer". Всего в Самарской области обучение прошли 16 педагогов из СНИУ, СГЭУ, СамГТУ и Самарского юридического института ФСИН.

Летняя цифровая школа "Sber U Digital Summer" была организована Сбером совместно со СберУниверситетом в период летних каникул специально для преподавателей вузов и ссузов. Всего обучение в школе прошло 750 преподавателей со всей России, которые до 30 сентября получали знания по шести бесплатным трекам:

  • наука о данных;
  • инжиниринг данных;
  • разработка на Java;
  • устойчивое развитие;
  • цифровые финансы.

"В настоящее время цифровые знания приобретают все большую актуальность, особенно в области безопасности, больших данных и разработки. Сбер, как обладатель таких знаний, готов ими делиться. Уверена, что обучение самарских преподавателей в Летней цифровой школе способствует улучшению и развитию образовательного процесса для студентов Самарской области", — отметила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.

Напомним, что в августе этого года Сбер представил образовательный маркетплейс Edutoria. Это онлайн-платформа, где представлены образовательные курсы по различным направлениям: от ИТ до творчества. На Edutoria пользователи могут приобретать актуальные навыки, повышать квалификацию и осваивать новые профессии, а компании и эксперты — бесплатно создавать и размещать курсы, тиражируя и монетизируя свои знания. Решение позволяет не просто дать людям доступ к курсам, а создать образовательные треки под разные задачи, которые могут состоять из предложений разных авторов или компаний.

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