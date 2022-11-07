"Кубок Дружбы" собрал в Тольятти сильнейших каратистов страны

В тольяттинском ледовом Дворце спорта "Лада-Арена" прошел один из самых масштабных турниров по каратэ "Кубок Дружбы". На татами вышло свыше 1500 спортсменов из 35 регионов РФ, а также Армении, Казахстана и Сербии.

История "Кубка Дружбы" началась в 2011 году с проведения небольших областных соревнований, на которых выступали юные спортсмены 63-го региона. Спустя время в число участников турнира вошли и профессионалы.

Почетным гостем "Кубка Дружбы" стала чемпионка олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Йована Прекович из Сербии. Вместе с тренером сборной команды Сербии Роксандой Атанасовой перед состязанием она провела учебно-тренировочный семинар по кумитэ. "На турнире очень хорошая энергетика. Я была рада поделиться своим опытом и знаниями", - отметила Йована Прекович.

"Семинар - это как глоток свежего воздуха. Наши друзья из Сербии зарядили нас хорошей энергией. Это прекрасная мотивация для дальнейшей работы", - поделилась праздничным настроением заслуженный мастер спорта России по каратэ, чемпионка Европы, бронзовый призер чемпионата мира Анна Чернышева.

В рамках турнира было разыграно 62 комплекта медалей в личном первенстве и 14 - в командном. В общекомандном зачете первое место заняла Саратовская область. Серебро - у команды Республики Калмыкия. Замкнула тройку сильнейших сборная Республики Татарстан. Представители Самарской области на четвертом месте, на их счету - три золотые, восемь серебряных и 18 бронзовых медалей. Финалисты в самых престижных весовых категориях "кумитэ" от 18 лет и старше и в категориях "ката" 16 лет и старше получили денежные призы.

"Радует, что наш "Кубок Дружбы" с каждым годом только разрастается. Это подтверждает количество участников из других стран - они охотно едут в Тольятти. Проведение масштабного международного турнира и приглашенные звезды мирового каратэ позволяют нам развивать и популяризировать наш вид спорта не только в Самарском регионе, но и в нашей стране", - подчеркивает президент Самарской областной федерации каратэ Александр Юдин.

Самарская область имеет большой опыт проведения масштабных физкультурных и спортивных соревнований. Благодаря правительству Самарской области и личной заинтересованности губернатора Дмитрия Азарова в регионе уделяется большое внимание отрасли спорта, развитию спортивной инфраструктуры и созданию условий для подготовки спортсменов высокого уровня. Только по итогам 2021 года самарскими спортсменами было завоевано 1680 медалей.