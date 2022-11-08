Тольяттинец перевел мошенникам 2,3 млн руб., спасая сбережения

Машинисту из Тольятти, 63-х лет, позвонил неизвестный, представился сотрудником безопасности одного из банков и сообщил, что на имя мужчины мошенники хотят оформить кредит.

Для того, чтобы сохранить сбережения, которые были у тольяттинца на банковской карте, их нужно перевести на безопасный счет. Доверившись незнакомцу, тольяттинец перечислил на указанный им счет 2,3 млн рублей.

Когда мужчина понял, что его обманули, обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.