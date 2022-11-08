Администрация Тольятти выставила на торги акции "Лифтэлектросервиса"

Администрация Тольятти выставила на продажу порядка 39 тыс. акций АО "Лифтэлектросервис" ("ЛЭС"). Номинальная стоимость каждой — 100 рублей, что составляет 50% уставного капитала компании.

Начальная стоимость лота — 33 млн рублей, размер задатка равен 6,6 млн рублей. Прием заявок начался утром 4 ноября. Он продлится до 1 декабря, а уже через семь дней пройдет аукцион на универсальной торговой платформе АО "Сбербанк-АСТ".

По данным извещения, акции в этом году на торги не выставляли. При этом местные СМИ сообщали, что продать их предлагали еще в июне. Но тогда депутаты городской думы так и не смогли принять решение о продаже муниципальных активов.

АО "ЛЭС" было зарегистрировано 23 сентября 1996 года. Основной вид деятельность — ремонт машин и оборудования. Всего компания выпустила около 79,5 тыс. акций. Ее уставной капитал составляет чуть 7,96 млн руб., баланс - 39,54 млн руб., выручка по итогам 2021 г. - 38,89 млн руб., чистая прибыль - 1,43 млн рублей. Вторая половина акций компании принадлежит ООО "Лиана" Аллы Валиулловой.