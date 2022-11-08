Тольяттинца задержали за нападение с топором на пасынка

В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины за нападение с топором на пасынка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Преступление было совершено в октябре. В полицию обратилась местная жительница, дома у которой поссорились сын и сожитель. В результате конфликта 18-летнего парня госпитализировали с тяжкими травмами.

В квартире полицейские изъяли в том числе кухонный топорик со следами крови. Подозреваемого в окровавленной одежде задержали в одном из близлежащих дворов.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Тольяттинца отправили под стражу.