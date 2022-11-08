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Альфа-Банк запустил Alfa ID для частных клиентов

САМАРА. 8 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Альфа-Банк расширил собственный сервис идентификации — Alfa ID, и теперь ID стал доступен физическим лицам. Ранее сервис действовал только для юридических лиц.

Alfa ID — это современный, легкий способ входа в банк, в приложения и на сайты партнеров. Нет необходимости каждый раз придумывать новый логин/пароль и подтверждать учетную запись через смс или email. Не нужно тратить время на заполнение однотипных анкет и регистрационных форм.

Идентификация и передача данных по банковскому ID — максимально безопасна, сервис разработан в соответствии с отраслевыми протоколами и стандартами безопасности. Кроме того, возможно применение двухфакторной аутентификации.

Партнерам банка при помощи ID можно получить расширенные данные о клиентах (профиль клиента), увеличить кросс-продажи и улучшить клиентский опыт. А также провести верификацию собственных учетных записей благодаря KYC банка через Alfa ID.

Альфа-Банк работает над перспективным объединением учетных записей юридических и физических лиц. Если один пользователь одновременно клиент банка как юридическое и физическое лицо, то он сможет входить по единой учетной записи в банковские и партнерские сервисы.

"Alfa ID для розничных клиентов — еще один шаг к эффективному взаимодействию клиентов с банковскими и нефинансовыми сервисами и приложениями. Мы развиваем Alfa ID как технологический инструмент, способный конкурировать с Bigtech-решениями и предоставляющий партнерам банка возможности увеличения конверсии продаж для бизнеса", — рассказал Сергей Паршиков, руководитель департамента развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-Банка.

Подробнее о сервисе можно узнать на сайте Альфа-Банка.

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