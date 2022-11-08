Связь традиций и современности обсудили на форуме "История для будущего" в Самаре

Что сегодня важнее — крепости или мосты, нужна ли молодежи пыль столетий, держаться за традиционные ценности или двигаться вперед — вопросы, ставшие главной темой обсуждения на панельной дискуссии "Традиции и современность" в рамках форума "История для будущего", который прошел 8 ноября в Самаре.

Крепости — это наши традиции, мосты — это движение, общение между поколениями. Традиции, которые стоит оберегать, или современность, к которой стоит стремиться? И так ли необходимо противопоставлять эти понятия?

Заместитель председателя правительства Самарской области, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Фетисов считает, что без сохранения традиций у людей не может быть и образа будущего.

Один из ярких примеров — Парад памяти, который прошел накануне в Самаре, как апофеоз всей патриотической работы, проводимой ежегодно в самарских образовательных учреждениях и трудовых коллективах.

Успех самарского парада в том, что он попадает в патриотический нерв жителей города — наследников традиций Куйбышева. Ведь сегодняшняя Самара родом из 1941 года, когда провинциальный город наполнился военными предприятиями. Завод "Прогресс" — это ЗИС, эвакуированный из Москвы, "Авиакор" — завод № 18 из Воронежа, завод им. Кузнецова (бывший завод им. Фрунзе) — до войны столичный завод № 4.

В Самару недавно приезжала Ирина Купченко — вдова Василия Ланового, который для нескольких поколений олицетворял образ советского офицера. С ней встретились жены военнослужащих, и это был еще один мостик, перекинутый между прошлым и современностью.

Сегодня формат патриотической работы надо совершенствовать, считает Александр Фетисов, ведь многие десятилетия патриотическая политика базировалась на событиях Великой Отечественной войны, что и сейчас остается главным стержнем патриотической работы — по нравственному наполнению, по тому подвигу, который совершил советский народ.

"В патриотической работе нам часто не хватает искренности. Идя старыми форматами, мы не попадаем в голову, в нерв молодому поколению. Поэтому мы каждый год стараемся строить работу так, чтобы это было интересно и современно", — поделился Александр Фетисов.

Истории, которые на первый взгляд кажутся скучными — те же события в Афганистане, Чечне и других "горячих точках", сегодня можно "обыгрывать" по-новому: трогательными сюжетами, личными историями, театральными постановками и фильмами.

Перебороть отношение к традициям, как к чему-то скучному, можно через многообразие культур, считает заместитель председателя правительства республики Марий-Эл, председатель регионального отделения РВИО Евгений Кузьмин: "Народы Поволжья тем и богаты, что у нас разные языки, традиции и культуры, это делает нас сильнее".

О таком явлении, как историческая политика рассказал председатель башкирского регионального отделения РВИО Рамиль Рахимов. Историческая политика представляет собой систему мер и программ, направленных на закрепление той или иной интерпретации прошлого в государстве. Одним из ее направлений является мемориализация — создание памятников, визуально закрепляющих представление о прошедших событиях. Один из первых примеров — установка памятника Минину и Пожарскому при Александре I.

Еще одно интересное понятие — коммеморация, когда историческое событие вспоминается с целью объединения людей. Парад памяти, Бессмертный полк, молодожены у Вечного огня — все это примеры коммеморации. В то же время на Западе эти практики сегодня уничтожены, сносятся памятники советскому солдату, Ленину, Суворову, Екатерине II.

Россия, напротив, участвует в восстановлении памятников — одни из последних примеров — восстановление монумента Саур-Могила в ДНР и создание нового мемориала на полях бывших сражений подо Ржевом.

Председатель нижегородского волонтерского отделения "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина, которое активно занимается взаимодействием с регионами Новороссии, рассказала о ценностях, объединяющих молодежь России и новых присоединившихся регионов. Нижегородская область взяла шефство над городом Харцызск и на протяжении четырех месяцев около 400 волонтеров работают там, восстанавливая детские площадки и благоустраивая территорию. Молодые люди помогают местным жителям, собирают и передают вещи, лекарства и другую гуманитарную помощь.

По проблеме "потерянного поколения" (так говорят о молодых людях, родившихся в 90-х годах) выступил руководитель группы по межпоколенческим коммуникациям Ассоциации по связям с общественностью Вячеслав Завалин. Сегодня очень важно создавать и поддерживать так называемый поколенческий суверенитет — молодого человека должны окружать те ценности, смыслы и ситуации, которые есть у его страны. Это относится ко всему, что его окружает — созданию кинопродукции, музыкальных клипов, образовательных программ.

Таким образом, заключили участники, нельзя сказать что важнее — традиция или современность, эти понятия дополняют друг друга и исторически взаимосвязаны.