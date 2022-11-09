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Сбербанк: жители Поволжья стали в 2,3 раза чаще использовать сервисы SberPay

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты Сбербанка в регионах Поволжья в 2022 году стали более активно пользоваться SberPay. По итогам 9 месяцев в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество транзакция увеличилось в 2,3 раза и достигло почти 1 млн. Также увеличился и общий объем транзакций — за три квартала текущего года он превысил 1,7 млрд рублей, что более чем в 1,7 раз больше показателей прошлого года.

Фото: freepik.com

Наиболее часто с помощью SberPay в Поволжье расплачиваются в ресторанах быстрого питания и при оплате услуг ЖКХ — 19,2% и 19,1% соответственно. Также в ТОП-5 категорий, в которых активно используют сервисы SberPay, вошли "Автомобильные запчасти и аксессуары" (7,1%), "Мебель и предметы интерьера" (5,5%) и "Одежда для всей семьи" (5,1%).

"Семейство сервисов SberPay — одно из наиболее активно развивающихся и перспективных направлений Сбера. Вариативность и удобство их использования отмечают и наши клиенты, которые активно пользуются сервисами при оплате как в интернете, так и офлайн. Важно заметить, что сервис сейчас особенно актуален, а ежемесячный прирост количества транзакций в этом году составляет более 17 тыс. операций, что в 7 раз больше, чем в прошлом году", — отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

В семейство SberPay входят сервисы бесконтактной оплаты в интернет-магазинах, оплата телефоном "SberPay оплата по QR" и биометрическая система "Оплата одним взглядом".

Напомним, что в рамках "Зеленого дня" от Сбера за покупки, совершенные с 25 октября по 10 ноября 2022 года и оплаченные при помощи SberPay, у десяти клиентов СберСпасибо будет шанс выиграть по 100 тысяч бонусов. А 11 и 12 ноября будет разыграно 3 приза по 1 миллиону бонусов.

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