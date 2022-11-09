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Контакт-центр Новикомбанка — среди лидеров по доступности и качеству обслуживания

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, занял четвертое место в рейтинге доступности и качества обслуживания контакт-центров среди крупнейших российских банков. Таковы результаты исследования ведущего российского разработчика программных решений Naumen.

Компания Naumen представила данные 10-го исследования обслуживания в банковских контакт-центрах. Компания оценивала уровень качества и обслуживания клиентов в разных группах банков. Объектами исследования этого года стали 102 российских банка по размеру активов. Исследование проходило в период с 8 августа по 18 сентября 2022 года.

Аналитики агентства провели свыше четырех тысяч звонков по телефонам, опубликованным на сайтах банков: от 30 до 50 звонков на каждый номер. Звонки совершались по рабочим дням в разное время в интервале с 8 утра до 20 часов вечера. Эксперты компании оценивали скорость и качество обслуживания клиентов.

Новикомбанк второй год подряд занимает четвертое место в рейтинге, удерживая таким образом стабильную позицию по высокому качеству обслуживания в контакт-центрах среди розничных российских банков.

Место банка определялось интегральным показателем, рассчитанным на основе отдельных показателей доступности и качества, умноженных на их веса. Наибольшим весом обладали показатели "доля вызовов, принятых до 20 секунды ожидания ответа" и "доля консультаций, полученных на первой линии".

"Мы гордимся, что второй год подряд Контакт-центр Новикомбанка уверенно удерживает высокие позиции в рейтинге качества. Несмотря на стремительное увеличение клиентской базы на 11%, реализацию большого проекта по переходу на отечественное ПО и необходимость ежедневного обучения операторов в условиях роста обращений клиентов в течение 2022 года из-за нестабильности на рынке мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем соответствовать высоким стандартам сервиса. Мы ежедневно мониторим эффективность нашего обслуживания, следим за инновациями в сфере дистанционных услуг, внедряем их в работу нашего банка и всегда нацелены на развитие", — прокомментировала руководитель Контакт-центра Новикомбанка Екатерина Каменкова.

Naumen — ведущий российский разработчик программных решений для бизнеса и органов власти. Компания с 2013 года занимается сбором и анализом данных о доступности и качестве обслуживания в голосовых и текстовых каналах коммуникаций с клиентами.

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