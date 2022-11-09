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Сбер предлагает специальные условия по СберКартам к "Зеленому дню"

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сбере совсем скоро стартует акция "Зеленый день", приуроченная к дню рождения банка. В рамках акции Сбер и его партнеры готовят специальные предложения для своих клиентов. Недавно в компании сообщили, что для владельцев СберКарт, как дебетовых, так и кредитных, с 10 по 12 ноября будут действовать особые условия.

Так, владельцы таких карт будут получать повышенный кешбэк бонусами за покупки на сайтах и в мобильных приложениях у партнеров Сбера. А для обладателей подписки СберПрайм+ и клиентов СберПремьер, СберПервый или Sber Private Banking будут начисляться еще более высокие бонусы.

А для тех, кто впервые откроет кредитную СберКарту с 10 по 12 ноября, будет действовать специальная ставка на все операции, совершенные до 31 декабря 2022 года. Помимо этого, в пресс-службе Сбера сообщили, что для тех, кто оформит дебетовую или кредитную СберКарту в эти даты, получение повышенных бонусов продлили до 31 декабря.

Также в Сбербанке напомнили, что кредитная СберКарта, по версии Frank RG, является самой выгодной в стране.

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