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ВТБ: оформление документов по 99% продуктам и сервисам доступно клиентам в офисах в цифровом виде

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ перевел на цифровое подписание 99% розничных продуктов и сервисов в точках продаж банка. В результате более 80% клиентов розничного бизнеса ежедневно подписывают в отделениях банка порядка 50 тысяч документов в безбумажном формате. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в преддверии форума инновационных финансовых технологий "Финополис-2022".

На сегодняшний день 99% розничных продуктов и сервисов ВТБ уже переведены на оформление с использованием технологии цифрового подписания. Клиенты, выбравшие такой функционал, оформили безбумажным способом более 20 млн договоров. Это позволило банку сохранить более 70 га леса.

Самыми популярными услугами, которые клиенты оформляют с помощью цифрового подписания в офисах, стали кредиты наличными, их доля составляет более 93%, на втором месте кредитные карты — свыше 90%, дебетовые карты оформляют 86%. Лидерами по использованию цифровой подписи стали Тюмень, Тамбов и Смоленск, где свыше 90% клиентов ВТБ пользуются данной технологией.

Безопасность технологии реализуется за счет комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения информации. Благодаря сервису "Мои договоры" каждый клиент ВТБ может в любой момент получить доступ к любому документу, скачать, распечатать или переслать его — все хранится в одноименном разделе ВТБ Онлайн.

"В рамках стратегии развития ВТБ мы планировали полный переход на безбумажный формат обслуживания к 2023 году и уже перевели на цифровое подписание 99% продуктов и сервисов. Абсолютное большинство наших клиентов активно пользуются таким способом подписания документов в офисной сети. За этими технологиями — будущее, это быстрее, удобнее и столь же надежно. Кроме того, это значительно экономит время самих сотрудников, которые становятся универсальными менеджерами и могут уделить внимание оформлению более сложных продуктов персонально с клиентом. Но уже сейчас очевидно, что мы практически достигли статуса "безбумажного офиса" и будем укреплять его в дальнейшем", — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

ВТБ обеспечивает единый клиентский опыт во всех физических каналах обслуживания. До конца года более 7 тысяч сотрудников банка, обслуживающих клиентов массового сегмента, станут универсальными специалистами и смогут консультировать клиентов по всем финансовым вопросам, оформляя любые продукты банка, включая ипотеку. Оформить заявку на кредит и получить решение теперь можно за один визит в офис, а все оформление — провести дистанционно. Новая концепция позволит оперативно перераспределять сотрудников исходя из загрузки каналов, а также оптимизировать процессы управления и обучения персонала.

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