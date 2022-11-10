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Нефтехимия ТЭК

Тольяттиазот провел первую экскурсию для школьников на очистные сооружения компании

ТОЛЬЯТТИ. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Восьмиклассники из Самарского технического лицея посетили биологические очистные сооружения ПАО "Тольяттиазот". Это отдельный цех завода, отвечающий за очистку стоков не только с предприятия, но и со всего Комсомольского района Тольятти.

Фото: предоставлено ПАО "Тольяттиазот"

Школьники смогли увидеть технологические сооружения вблизи и познакомиться с процессом биологической очистки сточных вод. Перед визитом они получили средства индивидуальной защиты — сигнальные жилеты, каски и специальные очки, прошли вводный инструктаж по технике безопасности.

Инженеры цеха № 15 показали экскурсантам, как берут пробы воды из очистного бассейна. После чего в лаборатории в образце воды дети смогли рассмотреть под микроскопом микроорганизмы, отвечающие за очистку воды.

Школьники отметили, что им было интересно увидеть изнутри технологию очистки промышленных и бытовых стоков, особенно стадию очистки биологически-активным илом, узнать о специфике работы очистных сооружений, а поближе познакомиться с химическим производством на примере одного из флагманов промышленности Самарской области — заводе "Тольяттиазот".

"Сегодня мы в теории и на практике показали ребятам, как работают очистные сооружения такого химического гиганта, как Тольяттиазот. Школьники воочию увидели очистку стоков с производства и будни нашей лаборатории. Дети задавали много вопросов, и мы надеемся, что заложили основы понимания трудовых процессов в таком подразделении, как наше", — рассказала начальник цеха № 15 ПАО "ТОАЗ" Марина Шепилова.

"Это первая экскурсия для школьников в таком формате. Ребята из технического лицея Самары увидели технологическую цепочку в цехе очистных сооружений Тольяттиазота и оценили горизонты возможностей на нашем предприятии. Скоро им предстоит определиться с будущей профессией, и, возможно, они захотят продолжить образование в техникумах и колледжах химической направленности и пополнить ряды наших сотрудников", — прокомментировала заместитель руководителя центра подготовки и повышения квалификации кадров ПАО "ТОАЗ" Евгения Суходеева.

Программа профориентации действует на Тольяттиазоте с 2016 года. Чтобы стать ее участником, нужно поступить в вуз или ссуз на инженерно-технические или химические направления. После конкурсного отбора заключается двухсторонний договор между студентом и заводом о материально-социальной поддержке. За шесть лет такой договор компания заключила с 17 студентами, и теперь они стали работниками Тольяттиазота.

Среди партнеров профориентационной программы ТОАЗа — учебные заведения города и региона: Тольяттинский госуниверситет, химико-технологический и машиностроительный колледжи, Самарский государственный технический университет.

В школах-партнерах в Автозаводском районе углубленно изучают химию, а в школе № 41 и гимназии № 35 уже три года работают инженерно-технические классы, в которых ребят целенаправленно обучают химии, информатике и математике. Это отличный фундамент для поступления на специальности, связанные с большой химией.

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