Тольяттиазот провел первую экскурсию для школьников на очистные сооружения компании

Восьмиклассники из Самарского технического лицея посетили биологические очистные сооружения ПАО "Тольяттиазот". Это отдельный цех завода, отвечающий за очистку стоков не только с предприятия, но и со всего Комсомольского района Тольятти.

Школьники смогли увидеть технологические сооружения вблизи и познакомиться с процессом биологической очистки сточных вод. Перед визитом они получили средства индивидуальной защиты — сигнальные жилеты, каски и специальные очки, прошли вводный инструктаж по технике безопасности.

Инженеры цеха № 15 показали экскурсантам, как берут пробы воды из очистного бассейна. После чего в лаборатории в образце воды дети смогли рассмотреть под микроскопом микроорганизмы, отвечающие за очистку воды.

Школьники отметили, что им было интересно увидеть изнутри технологию очистки промышленных и бытовых стоков, особенно стадию очистки биологически-активным илом, узнать о специфике работы очистных сооружений, а поближе познакомиться с химическим производством на примере одного из флагманов промышленности Самарской области — заводе "Тольяттиазот".

"Сегодня мы в теории и на практике показали ребятам, как работают очистные сооружения такого химического гиганта, как Тольяттиазот. Школьники воочию увидели очистку стоков с производства и будни нашей лаборатории. Дети задавали много вопросов, и мы надеемся, что заложили основы понимания трудовых процессов в таком подразделении, как наше", — рассказала начальник цеха № 15 ПАО "ТОАЗ" Марина Шепилова.

"Это первая экскурсия для школьников в таком формате. Ребята из технического лицея Самары увидели технологическую цепочку в цехе очистных сооружений Тольяттиазота и оценили горизонты возможностей на нашем предприятии. Скоро им предстоит определиться с будущей профессией, и, возможно, они захотят продолжить образование в техникумах и колледжах химической направленности и пополнить ряды наших сотрудников", — прокомментировала заместитель руководителя центра подготовки и повышения квалификации кадров ПАО "ТОАЗ" Евгения Суходеева.

Программа профориентации действует на Тольяттиазоте с 2016 года. Чтобы стать ее участником, нужно поступить в вуз или ссуз на инженерно-технические или химические направления. После конкурсного отбора заключается двухсторонний договор между студентом и заводом о материально-социальной поддержке. За шесть лет такой договор компания заключила с 17 студентами, и теперь они стали работниками Тольяттиазота.

Среди партнеров профориентационной программы ТОАЗа — учебные заведения города и региона: Тольяттинский госуниверситет, химико-технологический и машиностроительный колледжи, Самарский государственный технический университет.

В школах-партнерах в Автозаводском районе углубленно изучают химию, а в школе № 41 и гимназии № 35 уже три года работают инженерно-технические классы, в которых ребят целенаправленно обучают химии, информатике и математике. Это отличный фундамент для поступления на специальности, связанные с большой химией.