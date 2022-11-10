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ВТБ: рынок рублевых сбережений в 2022 году превысит 30 трлн рублей

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Портфель рублевых сбережений физлиц в российских банках за 2022 год вырастет на 8-10% к началу года и превысит 30 трлн рублей. Доля онлайн-вкладов продолжит расти: сегодня клиенты ВТБ открывают в дистанционных каналах 83% депозитов и накопительных счетов. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на форуме "Финополис — 2022".

Постепенное снижение ключевой ставки в течение года привело к существенному замедлению темпов роста портфеля рублевых сбережений, особенно во втором полугодии, когда население начало переходить на потребительскую модель поведения и реализовало отложенный спрос на товары и услуги. В результате по итогам 2022 года портфель рублевых вкладов физлиц в целом по России может превысить 30 трлн рублей, увеличившись по сравнению с началом года на 8-10%.

Одновременно снижается объем валютных сбережений населения: к концу года доля иностранной валюты в рыночном портфеле привлеченных средств физлиц составит порядка 10% — вдвое меньше, чем в начале года. При этом растет спрос на вклады в китайской валюте: с начала года розничные клиенты ВТБ разместили на депозитах порядка 4,2 млрд юаней, или 42 млрд рублей.

"Цикл снижения ключевой ставки ЦБ завершен, и банки уже провели раунд повышения доходности по депозитам, а также запускают сезонные спецпредложения. В результате интерес к классическим рублевым сбережениям демонстрирует рост, что обеспечивает положительную динамику портфеля в национальной валюте. ВТБ традиционно рассчитывает расти быстрее рынка — рублевый портфель классических пассивов на конец года составит 4,3 трлн рублей, увеличившись на 18% к началу года", — заявил Анатолий Печатников.

По словам топ-менеджера, львиную долю средств клиенты ВТБ размещают онлайн: в дистанционных каналах открывается 83% вкладов и накопительных счетов — это на 28 п. п. больше, чем год назад. "Мы продолжим курс на дальнейшую цифровизацию сбережений и ставим себе задачу довести этот показатель до 90%", — добавил зампред ВТБ.

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