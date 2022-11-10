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Акции Сбербанка подорожали на фоне позитивной отчетности

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня Сбербанк представил сокращенные результаты по РПБУ за 10 месяцев 2022 года, после которых стоимость обыкновенных акций банка в начале торгов на Мосбирже выросла на 3,7% — до ₽132 за бумагу.

Как сообщает РБК, рост спроса на бумаги банка наблюдается после сообщения о возвращении к регулярному раскрытию информации по итогам каждого месяца.

Привилегированные акции прибавили 3,6% и поднимались до ₽126 за акцию. Отметим, что Сбербанк раскрыл финансовые результаты впервые с начала кризиса. Чистая прибыль банка с начала года превысила 50 млрд рублей.

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