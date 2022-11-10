Клиенты Новикомбанка все чаще выбирают цифровые сервисы

По итогам девяти месяцев 2022 года общее число клиентов Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, которые подключились к каналам дистанционного банковского обслуживания (ДБО) Новикомбанка, выросло на 22,3%. Новикомбанк динамично развивает и повышает качество обслуживания своих дистанционных каналов.

Наибольшей популярностью среди дистанционных сервисов у клиентов Новикомбанка пользуются переводы и платежи. За отчетный период количество операций, совершенных через мобильное приложение и интернет-банк, выросло на 159% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Новикомбанк регулярно обновляет и улучшает функционал мобильного приложения и интернет-банка. В основе этой работы — анализ удовлетворенности клиентов, а также их запросов и обращений. Так, в 2022 году банк интегрировал Систему дистанционного банковского обслуживания с приложением "СБПэй". Благодаря этому клиенты Новикомбанка могут оплачивать товары и услуги в розничных магазинах и интернете, используя все поддерживаемые в Системе быстрых платежей способы оплаты.

"Новикомбанк внимательно отслеживает текущие тренды цифровизации и стремится внедрять в работу самые лучшие практики. Это расширяет активную аудиторию пользователей приложений, повышает уровень лояльности клиентов к банку и, как следствие, увеличивает число новых продуктов и объёмы транзакций в системе ДБО", — отмечает Директор Департамента цифрового бизнеса и программ лояльности Евгений Гладилин.

Также Новикомбанк разместил свое мобильное приложение в альтернативных магазинах приложений — RuMarket и NashStore. Владельцы смартфонов с операционной системой Android могут скачивать, обновлять и использовать его для онлайн-переводов. Также банк развивает "Онлайн-чат", "Чат-бот" и другие актуальные сервисы для взаимодействия с клиентами.