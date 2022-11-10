Банк "Открытие" повысил доходность по расходно-пополняемым вкладам

Банк "Открытие" повысил процентные ставки для розничных клиентов по рублевым вкладам с возможностью пополнения и снятия средств на все сроки.
Повышение составило до 2,25 процентных пунктов.
Максимальная доходность по вкладу с возможностью внесения дополнительных средств "Активное пополнение" увеличена до 7% годовых на сроке в один год при получении процентов в конце срока.
По годовому вкладу "Свободное управление", предусматривающему возможность как пополнения, так и снятия средств, ставка составляет 6,5% годовых (при получении процентов по окончании депозита).
Для вкладов применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2% годовых для премиальных клиентов.
Все вклады можно открыть как онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке, так и в любом офисе "Открытия".
Более подробно с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").