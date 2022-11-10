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Банк "Открытие": 99% трудоспособного населения ПФО регулярно пользуются цифровыми банковскими сервисами

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Каждый день используют мобильный и интернет-банк 61% жителей округа в возрасте от 18 до 65 лет. Более половины имеют опыт онлайн-кредитования. 26% финансово активных жителей ПФО уже пользуется банковской биометрией. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" к форуму инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022.

61% опрошенных жителей Приволжского федерального округа пользуются мобильным и интернет-банком каждый день, еще 29% несколько раз в неделю. 7% делают это время от времени, несколько раз в месяц и 2% очень редко. Только 1% не пользуются услугами цифрового банкинга, 26% респондентов пользуются банковской биометрией. Еще 34% пока не пользовались банковской биометрией, но хотят воспользоваться. 27% не пользуются и не собираются делать это ни при каких условиях и 13% — не знают, что такое банковская биометрия. Более половины опрошенных (54%) получали кредиты онлайн. 15% пока не брали кредиты с помощью дистанционных каналов банковского обслуживания, но готовы это сделать. Почти треть респондентов (31%) не намерены брать кредиты без похода в офис банка.

Лишь 3% жителей округа имеют опыт цифровой ипотеки. При этом 41% не против взять ипотечный кредит онлайн (10% определенно готовы, 31% скорее готовы). 31% респондентов не хотят брать ипотеку дистанционно (12% определенно не готовы, 19% скорее не готовы). 25% не знают, что такое цифровая ипотека. У 13% отношение к цифровым банковским услугам за последний год улучшилось — они стали пользоваться такими услугами чаще, чем раньше. 62% используют его так же часто, как делали это до санкций, еще 21% — так же редко, как год назад. Лишь у 4% это отношение ухудшилось: они стали пользоваться цифровым банкингом в последний год реже, чем раньше, или перестали совсем.

*Опрос проводился 27 октября — 7 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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