В Самаре пройдут матчи осеннего сезона Лиги губернатора по баскетболу 3×3

В ближайшие выходные, 12-13 ноября, в универсальном комплексе "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона турнира, созданного по инициативе главы региона Дмитрия Азарова, — Лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3×3.

В осеннем сезоне примут участие 12 мужских и шесть женских команд. В субботу на площадку выйдут девушки, а также мужские команды в категории "Претендент". В воскресенье баскетбольный класс покажут мужские команды категории "Мастер": столичная "Sharks 1st", "Красный якорь" из Нижнего Новгорода, "Самара" и другие.

Также в воскресенье сыграют парни и девчонки из спортивного проекта "тихий! баскетбол", в котором команды составлены из воспитанников самарских школ-интернатов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В 63 регионе баскетбол входит в четверку самых популярных видов спорта, в него играют более 34 тысяч жителей губернии. Выстроена единая система развития баскетбола — от спортивных школ до профессионального клуба "Самара". Сегодня при личном участии губернатора Дмитрия Азарова баскетбол получает новое развитие. Мужская команда "Самара" успешно дебютировала в Единой лиге ВТБ. На счету волжан четыре победы и четыре поражения в восьми матчах. Ближайший матч пройдет уже завтра, 11 ноября, на паркете СКК "Дворец спорта имени В.С. Высоцкого". Соперником волжан станет пермский клуб "ПАРМА-ПАРИ".

Ежегодно по всей области строятся новые универсальные спортивные площадки, которые оборудуются баскетбольными щитами и кольцами, что позволяет привлекать к регулярным занятиям физической культурой и спортом все больше талантливой молодежи.

"Новые спортобъекты — это мощный импульс для развития спорта в нашем регионе, комфортные условия по подготовке спортсменов высокого уровня, приобщение к здоровому образу жизни и самореализации тысяч людей, тысяч талантливых мальчишек и девчонок, будущих чемпионов", — отмечает Дмитрий Азаров.

За последние четыре года в регионе реконструировано и построено более 70 различных спортивных сооружений, создаются комфортные условия для вовлечения населения в занятия массовым спортом.