16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдут матчи осеннего сезона Лиги губернатора по баскетболу 3×3 Джордан Теодор подписал контракт с БК "Самара" Баскетбольную "Самару" обыграл МБА Баскетбольная "Самара" обыграла "Минск" Баскетбольная "Самара" с большим отрывом обошла "Астану"

Баскетбол Спорт

В Самаре пройдут матчи осеннего сезона Лиги губернатора по баскетболу 3×3

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ближайшие выходные, 12-13 ноября, в универсальном комплексе "МТЛ Арена" пройдут матчи осеннего сезона турнира, созданного по инициативе главы региона Дмитрия Азарова, — Лиги губернатора Самарской области по баскетболу 3×3.

Фото: samregion.ru

В осеннем сезоне примут участие 12 мужских и шесть женских команд. В субботу на площадку выйдут девушки, а также мужские команды в категории "Претендент". В воскресенье баскетбольный класс покажут мужские команды категории "Мастер": столичная "Sharks 1st", "Красный якорь" из Нижнего Новгорода, "Самара" и другие.

Также в воскресенье сыграют парни и девчонки из спортивного проекта "тихий! баскетбол", в котором команды составлены из воспитанников самарских школ-интернатов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В 63 регионе баскетбол входит в четверку самых популярных видов спорта, в него играют более 34 тысяч жителей губернии. Выстроена единая система развития баскетбола — от спортивных школ до профессионального клуба "Самара". Сегодня при личном участии губернатора Дмитрия Азарова баскетбол получает новое развитие. Мужская команда "Самара" успешно дебютировала в Единой лиге ВТБ. На счету волжан четыре победы и четыре поражения в восьми матчах. Ближайший матч пройдет уже завтра, 11 ноября, на паркете СКК "Дворец спорта имени В.С. Высоцкого". Соперником волжан станет пермский клуб "ПАРМА-ПАРИ".

Ежегодно по всей области строятся новые универсальные спортивные площадки, которые оборудуются баскетбольными щитами и кольцами, что позволяет привлекать к регулярным занятиям физической культурой и спортом все больше талантливой молодежи.

"Новые спортобъекты — это мощный импульс для развития спорта в нашем регионе, комфортные условия по подготовке спортсменов высокого уровня, приобщение к здоровому образу жизни и самореализации тысяч людей, тысяч талантливых мальчишек и девчонок, будущих чемпионов", — отмечает Дмитрий Азаров.

За последние четыре года в регионе реконструировано и построено более 70 различных спортивных сооружений, создаются комфортные условия для вовлечения населения в занятия массовым спортом.

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4