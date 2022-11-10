Банк "Открытие" одним из первых начал переход на российские ИТ-решения в области информационной безопасности

Банк "Открытие" одним из первых на российском банковском рынке испытал последствия применения санкций и перевел базовую критическую ИТ-инфраструктуру информационной безопасности (ИБ) на преимущественно отечественные решения. Об этом заявил член правления, руководитель ИТ-блока банка "Открытие" Сергей Русанов, выступая на сессии "Границы кибербезопасности: есть ли они?" форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022.

По словам Сергея Русанова, иностранные системы защиты информации, которые обеспечивали защиту критичных сервисов банка "Открытие", в первом квартале этого года срочно перевели на альтернативные отечественные решения — там, где это можно было сделать быстро и безболезненно с точки зрения сохранения непрерывности и работоспособности клиентского обслуживания. Таким образом, банк "Открытие" одним из первых начал бороться с возможными последствиями санкционной политики западных стран.

"Там, где по техническим причинам быстрый переход на отечественные решения невозможен, системы защиты информации банка были переведены в режимы работы, исключающие возможности управляющего воздействий на них извне. Некоторые системы защиты информации мы решили продолжить эксплуатировать без части функционала, не оказывающей существенного влияния на процесс обеспечения ИБ", — сообщил Сергей Русанов.

Подход, применяемый банком "Открытие", коррелируется с мерами "по повышению защищённости объектов информационной инфраструктуры РФ", которые рекомендуются ФСТЭК субъектам критической инфраструктуры РФ. Конечной целью трансформации является полный переход на отечественные решения по ИБ для защиты объектов критической информационной инфраструктуры, как того требует Указ президента РФ 250-У.

Еще до начала санкционного давления банк "Открытие" сознательно двигался в сторону использования российских систем защиты информации. "Очевидно, что есть направления ИБ, где отечественные решения традиционно сильнее зарубежных аналогов — криптография, DLP, антивирусная защита", — подчеркнул Сергей Русанов.