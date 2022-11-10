16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области определили победителей чемпионата финансовых компетенций Банк России опубликовал очередной выпуск доклада об экономике регионов страны Банк "Открытие" повысил доходность по вкладам Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти В августе деловая активность восстановилась до показателей начала года

Банки Финансы

Банк "Открытие" одним из первых начал переход на российские ИТ-решения в области информационной безопасности

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 48
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк "Открытие" одним из первых на российском банковском рынке испытал последствия применения санкций и перевел базовую критическую ИТ-инфраструктуру информационной безопасности (ИБ) на преимущественно отечественные решения. Об этом заявил член правления, руководитель ИТ-блока банка "Открытие" Сергей Русанов, выступая на сессии "Границы кибербезопасности: есть ли они?" форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2022.

По словам Сергея Русанова, иностранные системы защиты информации, которые обеспечивали защиту критичных сервисов банка "Открытие", в первом квартале этого года срочно перевели на альтернативные отечественные решения — там, где это можно было сделать быстро и безболезненно с точки зрения сохранения непрерывности и работоспособности клиентского обслуживания. Таким образом, банк "Открытие" одним из первых начал бороться с возможными последствиями санкционной политики западных стран.

"Там, где по техническим причинам быстрый переход на отечественные решения невозможен, системы защиты информации банка были переведены в режимы работы, исключающие возможности управляющего воздействий на них извне. Некоторые системы защиты информации мы решили продолжить эксплуатировать без части функционала, не оказывающей существенного влияния на процесс обеспечения ИБ", — сообщил Сергей Русанов.

Подход, применяемый банком "Открытие", коррелируется с мерами "по повышению защищённости объектов информационной инфраструктуры РФ", которые рекомендуются ФСТЭК субъектам критической инфраструктуры РФ. Конечной целью трансформации является полный переход на отечественные решения по ИБ для защиты объектов критической информационной инфраструктуры, как того требует Указ президента РФ 250-У.

Еще до начала санкционного давления банк "Открытие" сознательно двигался в сторону использования российских систем защиты информации. "Очевидно, что есть направления ИБ, где отечественные решения традиционно сильнее зарубежных аналогов — криптография, DLP, антивирусная защита", — подчеркнул Сергей Русанов.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

Гид потребителя

Последние комментарии

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Анна Постникова 10 августа 2022 07:17 Сбер увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей

это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4